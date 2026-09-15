Hombre hallado dentro de una pared habría sido asesinado en el DN y trasladado a Herrera

Local donde fue hallado el cadáver de Andy Louissaint. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

La investigación sobre la muerte de Andy Louissaint se concentra ahora en determinar qué ocurrió antes de que su cadáver fuera encontrado dentro de una estructura de concreto en un negocio de pacas de Herrera.

La Policía Nacional informó que, conforme a las pesquisas preliminares, Louissaint habría sido ultimado en el Distrito Nacional, aunque su cuerpo fue localizado en Santo Domingo Oeste.

Por esa razón, el caso dejó de ser investigado únicamente como una desaparición y fue remitido también a la jurisdicción de Homicidios del Distrito Nacional.

La Policía Nacional atribuye a uno de los dos detenidos, José Antonio Martínez Joseph, de 41 años, haber admitido su participación en los hechos junto con Juan Gabriel Marte Ramírez, de 26.

De acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades, Martínez Joseph habría declarado durante los interrogatorios que ocasionó una herida de arma blanca a Louissaint. Sin embargo, la Policía no ha establecido oficialmente que esa lesión haya sido la causa de muerte.

Ese dato deberá determinarlo la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Cronología del caso

Los dos hombres permanecen bajo control del Ministerio Público y fueron detenidos mediante la orden de arresto número 0148-septiembre-2026.

Louissaint, de 47 años, había salido el jueves 10 de septiembre del apartamento donde se hospedaba.

Antes de marcharse, informó a un familiar que se dirigía a una plaza comercial para reunirse con una persona identificada por el apellido Martínez, según las informaciones ofrecidas por la Policía.

No regresó.

Su desaparición fue reportada formalmente el sábado 12 de septiembre y el caso comenzó a ser investigado por agentes del Departamento Operativo II de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La Policía no ha explicado públicamente hasta ahora si la persona de apellido Martínez con la que Louissaint dijo que se reuniría era José Antonio Martínez Joseph, uno de los dos hombres posteriormente detenidos.

Las pesquisas permitieron identificar a Martínez Joseph y Marte Ramírez y vincularlos preliminarmente con la desaparición.

El cuerpo fue localizado el lunes 14 de septiembre en el establecimiento Martínez Fashion Import, ubicado en la calle México número 213, en el sector Buenos Aires de Herrera.

Las autoridades encontraron el cadáver dentro de una estructura situada debajo de una escalera, cubierto con concreto y empañetado.

Acciones de la autoridad

La Policía había descrito inicialmente el cadáver como prácticamente sellado con concreto y material de construcción.

Además de los dos detenidos, la investigación cuenta con evidencia física y digital que podría permitir reconstruir los movimientos de Louissaint desde que salió del apartamento el jueves 10.

Las autoridades recuperaron seis teléfonos celulares. Algunos pertenecían a la víctima.

Los aparatos están siendo sometidos a análisis por los investigadores.

También fueron recuperados tres vehículos relacionados con la investigación.

Las autoridades no han informado públicamente cuáles son esos vehículos, a quiénes pertenecen ni qué relación específica tienen con el crimen.

Hasta este martes, las autoridades no han confirmado el motivo del homicidio.

Han circulado versiones que vinculan el caso con una supuesta deuda económica, pero esa información no ha sido validada por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.

Detalles confirmados

Por tanto, no existe hasta ahora una base oficial para establecer una disputa económica como móvil.

El portavoz de la Policía, Diego Pesqueira, ha señalado que los detenidos han ofrecido versiones sobre lo ocurrido, pero que sus declaraciones deberán ser contrastadas con las evidencias recuperadas y con los resultados de las pericias.

La declaración atribuida a Martínez Joseph sobre una herida de arma blanca tampoco sustituye el resultado forense.

La autopsia deberá establecer la causa y el mecanismo de la muerte, mientras los investigadores deberán determinar dónde ocurrió exactamente el homicidio, qué sucedió entre la última vez que Louissaint fue visto con vida y el hallazgo del cadáver, y qué participación atribuyen a cada detenido.

La cronología confirmada hasta el momento comienza el jueves 10, cuando Louissaint salió del apartamento para una reunión.

Dos días después fue reportado como desaparecido.

El lunes 14 su cadáver fue localizado en Herrera.

Las evidencias recuperadas —seis teléfonos y tres vehículos— forman parte de la investigación destinada a reconstruir ese período.

El Ministerio Público deberá presentar ante los tribunales los elementos que sustenten las imputaciones contra Martínez Joseph y Marte Ramírez. Ambos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva