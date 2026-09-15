Policía dice que agresor de Gustavo Mejía-Ricart buscaba víctimas antes de atacarlo en Serrallés

Captura de imagen que muestra al joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk antes de ser apuñalado por un motorista. ( ARCHIVO / DL )

Johnny González, de 41 años señalado de herir con un arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart, de 23 años, en el sector Serrallés, se movilizaba en una motocicleta por diferentes puntos de la capital tratando de ubicar distintas víctimas hasta que interceptó al joven.

"La persona sale a recorrer distintos sectores a bordo de esta motocicleta en búsqueda de víctimas y ahí se encuentra a Gustavo Adolfo", explicó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.

Según las pesquisas, González intentó despojar de sus pertenencias a Mejía Ricart cuando este se desplazaba a su vivienda en el sector de Serrallés.

El joven logró llegar hasta la torre donde reside, pero el individuo lo siguió hasta el edificio y allí se produjo el ataque de más de diez estocadas.

Tras el hecho, el individuo continuó su recorrido por distintos sectores de la capital en busca de otras posibles víctimas, hasta llegar a La 42, en Capotillo.

Al llegar a dicha zona los agentes lograron apresarlo, luego de que las imágenes permitieran seguirle el rastro desde el lugar de la agresión.

Registros policiales

González figura con unos ocho registros por robos, asaltos, tráfico de drogas y otros hechos, según informó Pesqueira.

Tras su localización, las autoridades allanaron la residencia donde vive y ocuparon un cuchillo que presuntamente fue utilizado para herir a Mejía-Ricart, así como la vestimenta que llevaba puesta el día del hecho y la motocicleta en la que se trasladaba.

En la vivienda también fueron encontradas dos placas que, conforme a la versión policial, eran utilizadas para cometer sus fechorías.

El apresamiento había sido adelantado el lunes por el presidente Luis Abinader, quien confirmó que el presunto responsables del caso se encontraba bajo custodia de las autoridades.

La agresión contra Mejía-Ricart quedó captada por cámaras de seguridad y las imágenes posteriormente sirvieron como parte de las evidencias utilizadas para identificar y localizar al señalado.

González será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.