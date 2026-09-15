La Policía Nacional apresó a Johnny González, de 41 años, señalado como el responsable de herir con un arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart, de 23 años, durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, Distrito Nacional.

La detención se produjo en la calle La 42, del sector Capotillo, hasta donde los investigadores llegaron luego de dar seguimiento, mediante las cámaras de seguridad, al recorrido que realizó el sospechoso tras escapar del lugar del ataque a bordo de una motocicleta.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que González recorrió distintos sectores de la capital después de la agresión hasta llegar a Capotillo, donde fue localizado y posteriormente apresado.

De acuerdo con el oficial, González posee unos ocho registros por robos, asaltos, tráfico de drogas, entre otros hechos.

Allanamiento

Durante un allanamiento realizado en la residencia de González, los agentes ocuparon el cuchillo que, según las investigaciones, habría sido utilizado para herir a Mejía-Ricart, además de la vestimenta que presuntamente llevaba puesta al momento del hecho y la motocicleta utilizada para escapar.

En el lugar también fueron ocupadas dos placas que, según la Policía, el detenido utilizaba para cometer sus delitos.

El hombre será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas para que responda por los hechos que se le imputan