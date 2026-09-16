El obispo Jesús Castro Marte pide intervención de la PN ante células criminales en Boca Chica

El obispo Jesús Castro Marte pide desarticular estructuras criminales tras el ataque a tiros en Boca Chica. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, pidió intervenir y desarticular las estructuras criminales que, según afirmó, se están formando alrededor de puntos de drogas, en el municipio de Boca Chica.

"Debemos detener desde la raíz las células criminales que se están formando alrededor de los puntos de drogas", manifestó el religioso en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Castro Marte sostuvo que la respuesta debe producirse sin estigmatizar a los barrios ni afectar la dignidad de sus residentes, pero reclamó "autoridad, orden, disciplina y firmeza frente al crimen".

"No esperemos que estas estructuras crezcan para actuar. Hay que desarticularlas ahora, antes de que sea demasiado tarde", expresó.

El obispo inició su mensaje señalando que lo ocurrido en Boca Chica le causa preocupación y condenó el uso de la violencia independientemente de los antecedentes o relaciones de las personas involucradas.

"Toda vida humana merece respeto y protección; nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otra persona", escribió.

Castro Marte añadió que incluso cuando una persona esté vinculada a ambientes conflictivos, "la respuesta nunca puede ser la violencia ni la muerte".

Lo ocurrido en Boca Chica nos duele profundamente. Toda vida humana merece respeto y protección; nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Aun cuando alguien esté vinculado a ambientes de conducta desviada o conflictiva, la respuesta... — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) September 16, 2026

Balacera en la que murió exponente urbano

Las declaraciones del religioso se producen mientras la Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el ataque del sábado 12 de septiembre en el sector Los Coquitos, de Boca Chica en el que murió el exponente urbano conocido como Diddy Glown y en el que otras cinco personas resultaron heridas.

Diddy Glow, de 31 años, se encontraba junto a un grupo de personas en Los Coquitos cuando varios hombres llegaron en un vehículo y realizaron múltiples disparos.

Además de Delgado Ortiz y Villanueva, cinco personas resultaron heridas: Alexis José Castro Guzmán, conocido como Alex; Manuel Alberto Perdomo Báez, alias Fran Kelly; Javier Reyes, conocido como Come Candela; Alver Ozuna Beato, alias Lisandro, e Ismael Noboa Mejía.

Todos se encontraban participando en una actividad relacionada con peces betta cuando ocurrió el ataque, según testimonios y reportes recopilados posteriormente.

La Policía ha entrevistado a unas diez personas y analiza imágenes de cámaras privadas de establecimientos de la zona y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para identificar a los ocupantes del vehículo utilizado por los agresores.

Las autoridades sostienen que han avanzado en la identificación de posibles responsables, aunque no habían anunciado públicamente arrestos por el ataque.

Preocupaciones del obispo

Un señalamiento que Castro Marte ha hecho antes.

El pronunciamiento sobre Boca Chica coincide con una preocupación que Castro Marte ha expresado anteriormente sobre los puntos de venta de drogas y su relación con hechos violentos.

En agosto de 2025, el obispo cuestionó públicamente la proliferación de esos lugares en Higüey y pidió a las autoridades intervenirlos, al advertir sobre las consecuencias que podían generar en determinados sectores.

También durante la Semana Santa de este año volvió a mencionar los puntos de drogas, las pandillas y la participación de menores en hechos criminales como problemas sociales que, a su juicio, requieren una respuesta institucional y comunitaria.

En su pronunciamiento sobre Boca Chica, Castro Marte insistió en que la intervención contra la criminalidad no debe convertirse en una estigmatización general de los barrios.

"La violencia engendra más violencia", señaló, antes de reclamar una actuación preventiva para impedir que las estructuras criminales aumenten su capacidad de operación.