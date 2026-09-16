Persecución en Santiago Rodríguez termina con el apresamiento de conductor y 17 haitianos

Las personas detenidas durante la persecución en la zona fronteriza. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA )

Una persecución de varios minutos terminó la madrugada de este miércoles con la detención de un conductor y de 17 ciudadanos haitianos que viajaban en una yipeta por la carretera El Rubio–Monción, próximo a la comunidad Los Llanos de Bulla.

De acuerdo con el informe del Ejército de República Dominicana (ERD), miembros de inteligencia S-2 y de la unidad uniformada interceptaron el vehículo alrededor de las 5:22 de la mañana. Su conductor, identificado como Espedito Rodríguez, alias Bobolé, habría intentado escapar al advertir la presencia militar.

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Durante la inspección de la yipeta, una Jeep Grand Cherokee blanca, los militares encontraron a 13 hombres y cuatro mujeres de nacionalidad haitiana, a quienes el informe identifica con estatus migratorio irregular.

Transitaban por zonas de montaña

Según el reporte, algunas de las personas detenidas dijeron haber transitado por zonas de monte. El Ejército indicó que el conductor, los 17 ciudadanos haitianos y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza Santiago Rodríguez.