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detención de haitianos
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Persecución en Santiago Rodríguez termina con el apresamiento de conductor y 17 haitianos

El conductor, identificado como Espedito Rodríguez, intentó escapar al notar la presencia del Ejército en la zona

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    Persecución en Santiago Rodríguez termina con el apresamiento de conductor y 17 haitianos
    Las personas detenidas durante la persecución en la zona fronteriza. (CEDIDA POR EL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA)

    Una persecución de varios minutos terminó la madrugada de este miércoles con la detención de un conductor y de 17 ciudadanos haitianos que viajaban en una yipeta por la carretera El Rubio–Monción, próximo a la comunidad Los Llanos de Bulla.

    De acuerdo con el informe del Ejército de República Dominicana (ERD), miembros de inteligencia S-2 y de la unidad uniformada interceptaron el vehículo alrededor de las 5:22 de la mañana. Su conductor, identificado como Espedito Rodríguez, alias Bobolé, habría intentado escapar al advertir la presencia militar.

    Durante la inspección de la yipeta, una Jeep Grand Cherokee blanca, los militares encontraron a 13 hombres y cuatro mujeres de nacionalidad haitiana, a quienes el informe identifica con estatus migratorio irregular.

    Transitaban por zonas de montaña

    Según el reporte, algunas de las personas detenidas dijeron haber transitado por zonas de monte. El Ejército indicó que el conductor, los 17 ciudadanos haitianos y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza Santiago Rodríguez.

    • En Informaciones  anteriores  Rodríguez había sido detenido en mayo de 2023 en el sector La Bomba de Dajabón, por su presunta vinculación con la denominada Operación Frontera dónde fueron condenadas más de 5 personas por tráfico ilegal de haitianos también indican que se encontraba bajo una medida de presentación periódica.
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