La caída de El Viajero tras una década bajo la mira del narcotráfico internacional

Vehículos de alta gama, dinero, armas y la cocaina incautada por la DNCD. ( (SUMINISTRADA POR LA DNCD.) )

En 2016, José Miguel Ceballos Rosario, alias El Viajero, quedó bajo la lupa de las autoridades tras el decomiso de más de 300 kilogramos de cocaína en Haina. Diez años después, su nombre vuelve a aparecer en una investigación por narcotráfico, esta vez como uno de los principales cabecillas señalados en la Operación LM2.

Ceballos Rosario fue arrestado durante 11 allanamientos ejecutados de manera simultánea por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en los que fueron ocupados 168 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, además de vehículos de alta gama, un camión, dinero, armas y documentos vinculados a la investigación.

El Ministerio Público sostiene que la estructura utilizaba empresas consolidadas y compañías fantasma para aparentar operaciones comerciales legales y enviar cocaína hacia Estados Unidos y Europa, mediante cajas de doble fondo y estructuras metálicas utilizadas para ocultar los cargamentos.

La droga fue localizada en una edificación de El Paraíso, Villa González, en Santiago, que, de acuerdo con las autoridades, funcionaba como centro de acopio.

En el lugar fueron hallados 31 tubos o barras metálicas, junto con cientos de cajas de cartón, herramientas e insumos que, según las autoridades, eran utilizados para preparar y ocultar sustancias controladas.

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El expediente de Haina

El nombre de El Viajero, sin embargo, ya había aparecido en otro expediente de gran escala.

En abril de 2016, las autoridades apresaron a Ceballos Rosario y lo señalaron como uno de los responsables de una estructura vinculada al decomiso de 333.13 kilogramos de cocaína en el Barrio Chino de Haina, provincia San Cristóbal.

La Policía Nacional lo presentó entonces como supuesto cabecilla de la organización y, posteriormente, un tribunal le impuso prisión preventiva.

La investigación también se extendió al patrimonio que las autoridades atribuían al imputado. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos realizó allanamientos en propiedades localizadas en San Cristóbal, Santiago y Jarabacoa, donde fueron ocupados inmuebles y vehículos.

Señalado por un asesinato

Durante las investigaciones de 2016, las autoridades vincularon públicamente a Ceballos Rosario con el asesinato del primer teniente Guillermo Antonio Tejeda Kranwinkel, ocurrido en San Cristóbal en 2008.

El entonces procurador general Francisco Domínguez Brito lo identificó como uno de los principales sospechosos en esa investigación.

El arresto de El Viajero ocurre en un período en el que las autoridades han reportado varios decomisos de grandes cantidades de presunta cocaína.

El pasado domingo, la DNCD ocupó 595 paquetes frente a las costas de Baní, provincia Peravia, y apresó a dos colombianos y un venezolano que se desplazaban en una lancha rápida.

El 21 de agosto, en esa misma zona, las autoridades habían ocupado 1,360 paquetes, con un peso preliminar de unos 1,300 kilogramos.

En agosto, en el Puerto Multimodal Caucedo, fueron decomisados 303 y 321 paquetes en dos operaciones realizadas con cinco días de diferencia. En ambos casos, la droga estaba oculta en la estructura inferior de contenedores que transportaban madera procedente de Perú.

El 9 de septiembre, otros 42 paquetes fueron encontrados dentro del sistema de refrigeración de un contenedor con productos médicos que tenía como destino Francia.

Los casos muestran distintas modalidades utilizadas para ocultar y transportar grandes cargamentos: embarcaciones rápidas en las costas, estructuras de contenedores en los puertos y centros de acopio en tierra.

La Operación LM2 continúa abierta y las autoridades mantienen la búsqueda de otros presuntos integrantes de la estructura investigada.