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agentes penitenciarios heridos
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Un recluso acuchilla a dos agentes penitenciarios en cárcel de Anamuya en Higüey

Uno de los lesionados fue sometido a una cirugía abdominal; el otro tiene lesiones en órganos internos

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    Un recluso acuchilla a dos agentes penitenciarios en cárcel de Anamuya en Higüey
    La cárcel de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    Un privado de libertad hirió con un arma blanca a dos agentes penitenciarios de la cárcel de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia, durante un incidente registrado la tarde de este miércoles 16 de septiembre.

    El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:25 de la tarde, cuando el interno, identificado como Jorge Luis Jiménez, habría atacado a dos agentes penitenciarios dentro del recinto.

    Tras el incidente, el recluso fue sometido a la obediencia por los agentes de seguridad, quienes lograron despojarlo de la arma utilizada durante el hecho.

    Los dos agentes penitenciarios heridos fueron trasladados al Hospital General de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (Hgensa), en Higüey, donde reciben atención médica.

    Estado de los heridos

    Uno de los pacientes, identificado como Alfredo Zorrilla Eusebio, presentó una herida punzo penetrante en la región abdominal y se encontraba en cirugía.

    Mientras que Rafael Guerrero, de 44 años, fue atendido por una herida de arma blanca, con probable lesión de órganos internos y potencialmente contaminada.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión pública sobre el incidente ni se han informado oficialmente las circunstancias que habrían provocado el ataque. Tampoco han dicho la condición de los agentes heridos.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.