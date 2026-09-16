Policía ultima a dos hombres que vincula con tiroteo mortal en Boca Chica

Michael Junior Rodríguez Peguero (a) "Michael Peluche" y otro hombre conocido como "Enger", fueron ultimados este miércoles por agentes de la Policía Nacional. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Michael Junior Rodríguez Peguero (a) "Michael Peluche" y otro hombre solo identificado como "Enger" fueron ultimados a tiros por la Policía Nacional, que atribuyó el hecho a un presunto enfrentamiento con sus agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes se disponían a ejecutar varias órdenes de arresto en su contra en Santo Domingo Norte.

La uniformada dijo -en una nota de prensa- que ambos eran buscados por robos, atracos y otros hechos delictivos, incluyendo su presunta vinculación con el ataque ocurrido en Los Coquitos, Boca Chica, donde un tiroteo dejó dos hombres y otros cinco heridos. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido en la escena urbana como Diddy Glow, y Jonathan Villanueva, alias Cotuí, de 26 años.

"El hecho ocurrió la tarde de este miércoles 16 de septiembre, luego de que agentes de la DICRIM localizaran a los dos hombres mientras realizaban labores investigativas en la calle Diana, del residencial La Arboleda, en Santo Domingo Norte", refiere el parte policial.

Los hombres -agregó- resultaron con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y fueron trasladados al hospital Dr. Ney Arias Lora, donde posteriormente fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

Agregó que durante el alegado enfrentamiento, los agentes ocuparon un fusil calibre 5.56 y dos pistolas, además de casquillos de distintos calibres.

Entre las órdenes citadas por las autoridades figura la No. 2026-AJ0063865, emitida por una investigación por franca violación del artículo 381 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de dos ciudadanas.También eran requeridos mediante la orden No. 973-2023-EMES-03013, por presunta violación del artículo 379, en perjuicio de Juan de León Placencio; la No. RAJ-2026-13532, por presunta violación del artículo 381, en perjuicio de Abel de los Santos Mejía; y la No. RAJ-2026-05751, por presunta violación de los artículos 265, 266, 379 y 381, en perjuicio de Eugenio Sánchez Beltré.

Se entregó uno

La Policía dijo que del enfrentamiento, se entregó José Abraham Castro Arango (a) el Tuerto, de 23 años, que era buscado en atención a la orden de arresto No. RAJ-2026-15748, por el hecho violento ocurrido el sábado 12 de septiembre en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Evidencias ocupadas

Durante el levantamiento de la escena, técnicos de la Policía Científica colectaron casquillos de distintos calibres, además de tres armas de fuego, entre ellas una pistola Glock 23, calibre .40, serie DYY178, con su cargador; una Glock 26, calibre 9 mm, serie KCH248; y un fusil THOR IV, calibre 5.56, de numeración ilegible.

También fue ocupado un vehículo marca Nissan Versa, color gris, el cual fue localizado en el kilómetro 14 del distrito municipal de Cumayasa, provincia La Romana.

Ese vehículo fue utilizado durante el ataque donde fueron ultimados Johnathan Villanueva (a) Cotuí, de 26 años, y Jesús Alexis Delgado Ortiz (a) Diddy Glow, de 31, e hirieron a otros cinco hombres el pasado sábado 12 de septiembre en Boca Chica.