Operación LM2: DNCD apresa a presunto líder de red de narcotráfico y ocupan 168 paquetes de cocaína

Vehículos de alta gama, dinero, armas y la cocaina incautada por la DNCD. ( SUMINISTRADA POR LA DNCD. )

Vehículos de alta gama, dinero, armas y una nueva modalidad de encubrir la droga fue lo descubierto por las autoridades tras once allanamientos en la operación LM2 que involucraron a más de 150 agentes en una localidad de la provincia de Santiago, llamada Villa Vásquez.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este miércoles que fueron incautados unos 168 paquetes de una presunta cocaína encontrados ocultos en 31 barras metálicas, en un edificio que funcionaba como centro de acopio en el municipio.

Tras los allanamientos e intervenciones realizados en el Gran Santo Domingo, Hato Mayor y Santiago, fue arrestado José Miguel Ceballos Rosario, alias El Viajero, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la estructura de narcotráfico.

Otros miembros están siendo buscados, a quienes las autoridades exhortan entregarse por la vía correspondiente para que respondan a las acusaciones que pesan en su contra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-102542-am-db965960.jpeg Allanamiento realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas. (SUMINISTRADA POR LA DNCD.)

Las autoridades determinaron que la organización criminal enviaba a Estados Unidos y Europa grandes cantidades de drogas, específicamente cocaína, ocultas en cajas de doble piso y estructuras metálicas a través de empresas consolidadas y empresas fantasma que simulaban el transporte de mercancía ilícita.

Operación en desarrollo y estructura criminal

Esta investigación fue realizada sobre una organización criminal desarticulada durante varios allanamientos llevados a cabo en las provincias La Vega y Monseñor Noel, donde se incautaron 392 láminas de cocaína, 3 rifles, vehículos y maquinaria utilizada para el empaquetado y camuflaje de sustancias controladas.

En julio 2023, las autoridades allanaron una finca ubicada en la comunidad de Jayaco, donde encontraron cientos de cajas de cartón, la mayoría con doble fondo, dentro de las cuales se hallaron las láminas de la droga.

También se intervino una vivienda que servía como centro de acopio de las cajas, ubicada en las esquinas de La Vega.

Durante ese operativo, fueron detenidas tres personas con múltiples pruebas.

Las cuales la fiscalía procesó a Basilio Saturria Mosquea, Danckeline De La Cruz y José Luis Santana Vargas, a quienes el ministerio publico condeno a 15 años de prisión en el Juzgado de La Vega, quien también ordenó la confiscación de todos los bienes involucrados en este proceso.