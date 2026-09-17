Adolescente de 16 años es implicado en tiroteo que dejó un hombre herido en Nizao

El adolescente quedó bajo control de las autoridades, mientras el Dicrim profundiza en las investigaciones. ( FREEPIK )

Un adolescente de apenas 16 años se entregó a la Policía acompañado de sus familiares, luego de ser señalado como presunto participante en un ataque a tiros que dejó a Pablo Martínez, de 27 años, con múltiples heridas de bala.

El violento episodio ocurrió el pasado 14 de septiembre en Nizao y desde entonces agentes de la Subdirección Regional de Investigación Sur Central (Dicrim) seguían la pista del caso.

Martínez, residente en el barrio Zapotal, recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo y permanece bajo atenciones médicas. Según las autoridades, evoluciona satisfactoriamente.

Acusación contra el adolescente

El señalamiento contra el adolescente provino del propio herido. De acuerdo con la investigación preliminar, Martínez y uno de sus familiares lo identificaron como uno de los supuestos participantes en la agresión, junto a otro individuo conocido como "Filo".

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Pero el menor dio su propia versión de lo ocurrido.

Durante el interrogatorio, admitió que se encontraba en el lugar junto a Martínez y "Filo", aunque alegó que posteriormente se produjo un altercado durante el cual se escucharon los disparos.

La Policía no precisó quién habría accionado el arma ni las circunstancias que originaron el enfrentamiento, aspectos que ahora forman parte de las investigaciones.

El adolescente quedó bajo control de las autoridades correspondientes mientras el Dicrim profundiza las pesquisas para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades en el tiroteo.