Familia de Gustavo Mejía-Ricart aguarda valoración médica para posible regreso a casa

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa evolucionando rápidamente tras resultar herido con un arma blanca durante un intento de asalto en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.

"Gracias a Dios va evolucionando rápidamente. Estamos sopesando la posibilidad de que hoy ya podamos irnos a la casa", expresó la progenitora a Diario Libre al indicar el estado del joven.

La decisión dependerá de la valoración de los médicos que han estado dando seguimiento a su recuperación, luego de que fuera sometido a una cirugía de emergencia por las heridas que recibió durante la agresión.

La madrugada del sábado 12 de septiembre, el joven fue atacado cuando regresaba a su residencia en Serrallés por un hombre que se desplazaba en una motocicleta y lo habría seguido hasta el interior de la torre donde vive y allí lo agredió con un arma blanca.

Por el hecho fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como el presunto responsable, quien posee ocho registros policiales por robos, asaltos y posesión de drogas.

Según el expediente del Ministerio Público, durante el incidente también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad de la torre, quien habría intentado intervenir al escuchar los gritos.

Acciones de la autoridad

La recuperación de Gustavo ha sido seguida de cerca por familiares y allegados, quienes han expresado agradecimiento por la evolución que ha presentado desde que fue ingresado.

Durante un allanamiento, realizado el pasado 14 de septiembre, las autoridades ocuparon un cuchillo, prendas de vestir, un pasamontañas y otros objetos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados al hecho, así como la motocicleta utilizada para desplazarse.

Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional busca conocer la solicitud de medida de coerción contra el acusado.

El órgano persecutor otorgó al caso una calificación jurídica provisional por tentativa de homicidio y robo agravado, además de infracciones contempladas en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.