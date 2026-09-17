×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Willi David Gómez Batista
Willi David Gómez Batista

Hombre muerto a manos del Dicrim es velado con armas sobre su ataúd

Madre contradice versión policial y asegura que su hijo estaba desarmado; tensión por el caso provocó la suspensión de clases en varios centros educativos

    Expandir imagen
    Hombre muerto a manos del Dicrim es velado con armas sobre su ataúd
    La madre de Willi David Gómez Batista afirma que su hijo estaba desarmado durante la intervención Dicrim. (IMAGEN DIFUNDIDA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES)

    El velatorio de Willi David Gómez Batista, alias "Willi Piñe", de 26 años, muerto durante una intervención del Dicrim en Palmarito, tomó un giro llamativo al ser colocado su cuerpo en el ataúd con varias armas de fuego encima, pese a que su madre sostiene que el joven estaba desarmado cuando fue alcanzado por los disparos de los agentes.

    Una fuente vinculada a la Fiscalía informó que las autoridades mantienen bajo seguimiento a dos personas que presuntamente acompañaban a Gómez Batista al momento del incidente y que, según la versión investigada, también habrían disparado contra los agentes actuantes.

    La Policía Nacional sostiene que "Willi Piñe" cayó abatido luego de supuestamente enfrentar a tiros a miembros del DICRIM durante una intervención realizada el miércoles en los Callejones de Palmarito. Según el informe policial, en el lugar fue ocupada una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, además de 13 gramos de presuntas sustancias narcóticas, dos balanzas y dinero en efectivo.

    RELACIONADAS

    La madre del fallecido, Yaneiry Batista, rechazó esa versión y afirmó que su hijo se encontraba sentado junto a otras dos personas cuando llegó la patrulla. Aseguró que estaba desarmado y denunció que presuntamente recibió unos 14 disparos por la espalda.

    Tensión en Barahona

    La tensión se extendió al sector durante la noche del miércoles, cuando residentes reportaron varias detonaciones de armas de fuego en las proximidades de la vivienda donde era velado el joven.

    La situación también impactó la docencia este jueves. Las escuelas San Francisco de Sales, Jaime Mota y el Instituto Artístico Salesiano Maestro Ramón Oviedo suspendieron las clases de manera preventiva, mientras que la Escuela Primaria Santo Domingo Savio impartió docencia parcialmente.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.