Hombre muerto a manos del Dicrim es velado con armas sobre su ataúd

La madre de Willi David Gómez Batista afirma que su hijo estaba desarmado durante la intervención Dicrim. ( IMAGEN DIFUNDIDA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES )

El velatorio de Willi David Gómez Batista, alias "Willi Piñe", de 26 años, muerto durante una intervención del Dicrim en Palmarito, tomó un giro llamativo al ser colocado su cuerpo en el ataúd con varias armas de fuego encima, pese a que su madre sostiene que el joven estaba desarmado cuando fue alcanzado por los disparos de los agentes.

Una fuente vinculada a la Fiscalía informó que las autoridades mantienen bajo seguimiento a dos personas que presuntamente acompañaban a Gómez Batista al momento del incidente y que, según la versión investigada, también habrían disparado contra los agentes actuantes.

La Policía Nacional sostiene que "Willi Piñe" cayó abatido luego de supuestamente enfrentar a tiros a miembros del DICRIM durante una intervención realizada el miércoles en los Callejones de Palmarito. Según el informe policial, en el lugar fue ocupada una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros, además de 13 gramos de presuntas sustancias narcóticas, dos balanzas y dinero en efectivo.

La madre del fallecido, Yaneiry Batista, rechazó esa versión y afirmó que su hijo se encontraba sentado junto a otras dos personas cuando llegó la patrulla. Aseguró que estaba desarmado y denunció que presuntamente recibió unos 14 disparos por la espalda.

Tensión en Barahona

La tensión se extendió al sector durante la noche del miércoles, cuando residentes reportaron varias detonaciones de armas de fuego en las proximidades de la vivienda donde era velado el joven.

La situación también impactó la docencia este jueves. Las escuelas San Francisco de Sales, Jaime Mota y el Instituto Artístico Salesiano Maestro Ramón Oviedo suspendieron las clases de manera preventiva, mientras que la Escuela Primaria Santo Domingo Savio impartió docencia parcialmente.