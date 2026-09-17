Una niña de un año muere tras ser alcanzada por una bala perdida dentro de su vivienda en Verón

Una niña de un año de edad falleció la noche del miércoles 16 de septiembre tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el sector Cristinita, en la demarcación de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

Alrededor de las 9:45 de la noche, el hermano de la víctima, un adolescente de 17 años de iniciales P. F., trasladó a la menor en brazos hasta la sala de emergencias del Hospital de Verón-Punta Cana.

El joven identificó a la pequeña como Naome Fleurante. Los médicos de turno certificaron su deceso a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en el hemitórax izquierdo.

Te puede interesar Una mujer muere durante balacera en sector de Santiago

Testimonio del hermano

Según el testimonio ofrecido por el adolescente a las autoridades, el hecho se produjo en medio de una balacera ocasionada por los ocupantes de un vehículo y una motocicleta que se desplazaban por la zona en una presunta persecución.

Uno de los disparos penetró en la vivienda y alcanzó mortalmente a la niña.