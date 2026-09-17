Gustavo Mejía Ricart, padre del joven herido la madrugada del sábado 12 de septiembre en el sector Serrallés, del Distrito Nacional, afirmó que todo se trató de "un atraco al azar", del que puede ser víctima cualquier ciudadano en un parqueo o en un parque.

Mejía Ricart rechazó que Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk debiera dinero o que se le haya querido hacer un daño a él, como progenitor, por lo que aseguró que cualquier otro móvil diferente al asalto son especulaciones.

"Él no debe dinero, no es un asunto contra mí", aclaró Mejía Ricart. No obstante, señaló que la gente también tiene "derecho a especular".

Esperan sea dado de alta

Al ser entrevistado este jueves previo al conocimiento de la medida de coerción contra el presunto agresor de Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, el padre informó que esperan se le dé el alta médica entre este jueves y mañana.

Agregó que Gustavo Adolfo ha "evolucionado milagrosamente bien".

Asimismo, manifestó su satisfacción con las investigaciones realizadas por las autoridades.

Según la solicitud de medida de coerción, al ser interceptado por el imputado, quien conducía una motocicleta, la víctima Mejía-Ricart Risk huyó y logró entrar al lobby de la torre donde reside, pero fue perseguido y alcanzado por su agresor, quien le causo las "múltiples heridas" con un arma blanca tipo cuchillo.

El vigilante del residencial, Augusto González Rodríguez, también resultó con una herida en la espalda.

Se ha informado que el joven estaciona su vehículo fuera del residencial en Serrallés, Distrito Nacional, debido a la falta de parqueos, lo que habría propiciado que fuera víctima de la delincuencia.

Coerción se aplazó para el martes

La solicitud de prisión preventiva del Ministerio Público contra González fue aplazada para el martes 22 de septiembre, a solicitud del imputado, quien alegó que su esposa sale hoy de la cárcel.

Así lo informó Manuel García, abogado de la familia de la víctima, al salir de la audiencia en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Johnny González fue detenido en la calle La 42, del sector Capotillo, hasta donde los investigadores llegaron luego de dar seguimiento, mediante las cámaras de seguridad, al recorrido que realizó el sospechoso tras escapar del lugar del ataque a bordo de una motocicleta.