Envían a Las Parras a hombre acusado por matar mujer a martillazos en San Carlos

Vista de la fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Wirme Manuel Geraldo, alias "Mucho", de 34 años, fue enviado este viernes al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, donde deberá cumplir tres meses de prisión preventiva por la muerte de Yaneli Yohana Soto, de 42 años, quien falleció después de ser atacada a martillazos en el sector San Carlos, del Distrito Nacional.

La decisión fue adoptada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso al imputado la medida de coerción mientras avanza la investigación del Ministerio Público.

Soto permaneció varios días ingresada en un centro de salud después de resultar gravemente herida durante el incidente con su expareja.

Según el acta de levantamiento de cadáver citada por la Policía Nacional, murió a causa de un trauma craneoencefálico severo.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el 12 de septiembre, entre Soto y Geraldo.

El acusado fue arrestado el 14 de septiembre en Azua, luego de que agentes del Departamento Operativo II de Homicidios le dieran seguimiento al caso en coordinación con el Ministerio Público.

Geraldo era buscado mediante orden de arresto número, tras ser localizado, fue puesto a disposición de las autoridades.

"Que se haga justicia"

Al salir de la audiencia, el abogado de la víctima, Eddy Montero dijo que los tres meses de prisión preventiva son una medida que se corresponde con lo establecido en la normativa procesal penal.

"Nosotros, como abogados de la víctima, vamos a poner en ejecución todas nuestras energías y nuestro conocimiento para que en el caso de Yaneli Yohana Soto se haga justicia", expresó.

El representante legal también aprovechó su intervención ante los medios para cuestionar la violencia ejercida contra las mujeres y hacer un llamado a los hombres que mantienen relaciones conflictivas.

Sostuvo que las mujeres no son propiedad de sus parejas y que, cuando una relación se vuelve insostenible, la salida debe ser la separación y no la agresión.

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