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Violaciones sexuales
Violaciones sexuales

Detienen a hombre de 61 años por orden judicial relacionada con violaciones a menores

El arresto se llevó a cabo en el sector Samaritano Segundo, donde fue interceptado por agentes de la DEAMVI

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    Detienen a hombre de 61 años por orden judicial relacionada con violaciones a menores
    El arresto por la acusación de múltiples violaciones sexuales fue ejecutado en virtud de la orden judicial número 02043-2026, emitida por el Tribunal de Atención Permanente de Higüey, provincia La Altagracia. (IMAGEN DIFUNDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL.)

    La Altagracia. Miembros de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) apresaron a un hombre de 61 años que era buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con violaciones sexuales en perjuicio de varios menores de edad.

    Se trata de Eleodoro Andrés Coss, alias Elio, detenido tras labores de seguimiento realizadas por agentes de la DEAMVI, quienes lograron interceptarlo en el sector Samaritano Segundo, específicamente en la calle Circunvalación.

    El arresto fue ejecutado en virtud de la orden judicial número 02043-2026, emitida por el Tribunal de Atención Permanente de Higüey, provincia La Altagracia.

    El detenido fue puesto bajo control de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

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      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.