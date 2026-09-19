Policía apresa a hombre acusado de sustraer prendas y dinero de una residencia en Santiago

Detienen hombre acusado de sustraer prendas. En la imagen suministrada por la Policía se ve al acusado tras su apresamiento. ( SUMINISTRADA POR POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional apresó a un hombre de 37 años que, según un informe preliminar, fue sorprendido en flagrante delito mientras presuntamente sustraía prendas y dinero de una residencia del sector Los Jardines del Yaque, en la provincia Santiago.

El detenido fue identificado como Heriberto Mercado Rodríguez, quien habría penetrado a la vivienda y sustraído cuatro cadenas de oro con sus respectivos dijes, varias prendas de acero quirúrgico y RD$5,000 que se encontraban dentro de una cartera.

El apresamiento estuvo a cargo de miembros de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del sector Mari López, en coordinación con agentes de la Policía Preventiva.

De acuerdo con la institución, durante la intervención fueron recuperadas las prendas y el dinero que presuntamente habían sido sustraídos de la residencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-102829-am-924cd3ea.jpeg Foto del detenido, suministrada por Policía Nacional.

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Mercado Rodríguez y las evidencias ocupadas serán remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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