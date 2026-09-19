Tragedia en Hato Mayor: tres niñas heridas tras caer de un juego mecánico en movimiento

Vista del juego mecánico del que cayeron tres niñas en Hato Mayor, la noche del viernes 18 de septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que debía ser una noche de diversión durante las fiestas patronales de Hato Mayor terminó en tragedia la noche del viernes 18 de septiembre, cuando tres niñas resultaron heridas tras salir expulsadas de un juego mecánico.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, cuando uno de los asientos del juego "La Estrellita" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores mientras se encontraban en el aparato.

Según una fuente, una de las niñas, de 10 años, sufrió una fractura craneal, luxación de una de las clavículas, una herida en el glúteo derecho, entre otras lesiones. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada anoche al Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte, donde permanece con pronóstico reservado.

Otra de las menores, de 12 años, resultó con politraumatismos leves y continúa bajo cuidado médico. También se evalúa su traslado a Santo Domingo.

Una tercera niña fue evaluada por médicos y posteriormente recibió el alta.

Sin detalles oficiales

El accidente generó preocupación entre quienes se encontraban en la feria. Una fuente informó que luego del suceso las autoridades dispusieron el desmantelamiento de la feria mecánica.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre qué provocó que el asiento del juego se abriera de manera repentina ni sobre las condiciones de seguridad del aparato.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación.