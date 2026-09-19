Detienen a tres hombres tras caída de tres menores de juego mecánico en Hato Mayor

Vista del asiento desprendido en la Estrella Mecánica instalada en Hato Mayor. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DE LA P.N. )

Tres hombres fueron detenidos por las autoridades tras el accidente ocurrido anoche, viernes 18 de septiembre, en el que tres niñas resultaron heridas tras salir expulsadas de un juego mecánico en movimiento en la provincia Hato Mayor, en el marco de las fiestas patronales.

De acuerdo con la Policía Nacional, los tres hombres forman parte del personal que laboraba en el parque de diversiones Estévez Ramos Park.

Los detenidos fueron identificados como: Almando Amador, de 27 años

Daylin Josué Paulino, de 21 años

Melvin José Tejeda, de 34 años



Los tres serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el accidente.

Tras el suceso, agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acudieron al lugar para realizar las indagatorias.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades clausuraron completamente la operación de los juegos mecánicos, quedando impedido el funcionamiento de cualquier aparato en el lugar.

Menor con pronóstico reservado

Las dos menores, identificadas por sus iniciales L. R. R., de 13 años, y L. R. R., de 11, fueron trasladadas por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte.

De acuerdo con la información suministrada por el centro hospitalario, las dos menores continúan bajo vigilancia médica y seguimiento de los equipos especializados, conforme a su evolución clínica. La de 11 años está en estado delicado.

Una tercera niña, involucrada en el incidente, fue evaluada por especialistas y ya recibió el alta médica. Esta no llegó a ser trasladada a Santo Domingo.

¿Cómo ocurrió?

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche de este viernes 18 de septiembre, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, como parte de las celebraciones por las fiestas patronales en Hato Mayor.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, uno de los asientos del juego "La Estrellita" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores que se encontraban en el aparato.

Las menores residen en la calle Santiago Silvestre.