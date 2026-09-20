Cuarto hombre muere en presunto enfrentamiento con la Policía en Santiago; era buscado por homicidio

Cristofer Almonte Díaz, alias "Niño", de 19 años, murió en un presunto enfrentamiento con agentes de la Dicrim en Santiago, mientras era buscado por el homicidio de Amaury Saviñón, alias "Maurito", ocurrido el 14 de agosto en el sector Baracoa.

El caso se suma a otros hechos reportados por la Policía en las últimas horas en los que personas han muerto durante presuntos intercambios de disparos con agentes en distintas zonas de la región.

Detalles del enfrentamiento

De acuerdo con el informe policial, Almonte Díaz se desplazaba en un automóvil Hyundai Sonata Y20, blanco, junto a otras dos personas, quienes huyeron cuando los agentes llegaron al lugar, en la avenida Circunvalación Norte, próximo a Las Palomas.

La Policía sostiene que el joven se desmontó del vehículo y realizó varios disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión y le ocasionaron heridas de bala.

"Niño" era buscado mediante la orden judicial de arresto 2026-AJ0070020-001, emitida el 16 de agosto por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, por su presunta vinculación con el homicidio agravado de Saviñón.

El nombre de Almonte Díaz también había circulado en un cartel de búsqueda de la Policía Nacional, en el que se le señalaba como presunto autor del homicidio de Amaury Saviñón y se advertía que era buscado por ese hecho.

Investigación y detenciones

El homicidio de "Maurito" quedó registrado en un video que se ha difundido ampliamente en redes sociales, en el que se observa a un hombre disparando contra la víctima en Baracoa. La Policía atribuye ese hecho a Almonte Díaz.

Por ese homicidio ya había sido sometido a la justicia Jeremías Laro Bonilla, quien, según la Policía, se entregó a través de su madre en la División de Homicidios de Santiago luego de labores de inteligencia y varios allanamientos.

Las autoridades señalan que Laro Bonilla habría conducido la motocicleta utilizada durante el homicidio, la cual fue ocupada y quedó bajo custodia del Ministerio Público.

En el lugar donde murió Almonte Díaz, técnicos de la Policía Científica ocuparon una pistola sin documentos, un teléfono celular, una gorra, un cigarrillo electrónico y un casquillo calibre .380.

El cadáver fue trasladado desde la morgue del Hospital José María Cabral y Báez al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

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