Emily Núñez Mayor y su hijo resultaron con quemaduras luego de una explosión que provocó un incendio en su vivienda, un incidente que, según relata la mujer, estuvo precedido por constantes problemas con el suministro eléctrico que había reportado en varias ocasiones.

Núñez Mayor sufrió quemaduras en la planta de los pies y en el antebrazo derecho, mientras que su hijo también resultó con quemaduras durante el incidente.

La mujer contó que, al momento del incidente, se encontraba en la vivienda junto a su esposo y sus dos hijos adolescentes.

La madrugada de este domingo se reportó el incendio en la calle Arzobispo Portes, cerca del callejón de Regina en la Ciudad Colonial.

Núñez indicó que el fuego comenzó por una regleta que estaba conectada y explotó debido a que la electricidad de su "hogar subía y bajaba", un problema que -dijo- reportó a Edeeste.

Según su relato, aproximadamente una semana antes del incendio acudieron a revisar el contador. Núñez Mayor afirma que le indicaron que el medidor estaba funcionando correctamente y que el problema estaba en los "primarios", por lo que no podían hacer nada más.

Sin embargo, continuó reportando las fluctuaciones del servicio. "Cada vez que iba reclamaba lo mismo, el sube y baja, el sube y baja de la luz. Y nada, terminé en esto", expresó.

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Bomberos llegaron 45 minutos después

Núñez Mayor también cuestionó la respuesta ante la emergencia. Según su testimonio, los bomberos llegaron aproximadamente 45 minutos después de que el fuego haya comenzado.

Afirmó que el primer camión que llegó no tenía suficiente agua.

Tras el incendio, la familia también quedó afectada materialmente y, de acuerdo con Núñez Mayor, los vecinos tuvieron que ayudarles incluso con ropa.

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Policías alertaron a los residentes

Un vecino relató que agentes policiales que llegaron primero que los bomberos al lugar observaron el fuego y comenzaron a llamar a los residentes para que salieran de sus viviendas.

El incendio también dejó daños en las propiedades cercanas. El vecino señaló que en una de las viviendas murieron dos perros.

Frente a la vivienda también se vieron afectados cuatro vehículos.