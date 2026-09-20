Ambientalista checa agradece apoyo de los dominicanos tras denunciar el robo de una mochila

Misha y Jirka, conocidos como Verdederos, una pareja de la República Checa. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB VERDEDEROS.COM )

La ambientalista checa Michaela Brandnerová agradeció la solidaridad recibida de los dominicanos después de denunciar el robo de una mochila durante una jornada de limpieza en Santo Domingo.

Visiblemente conmovida, Brandnerová expresó en un video publicado en las redes sociales que no esperaba una respuesta tan rápida de la población tras lo ocurrido.

"No puedo creer cómo nuestra comunidad es tan increíble", manifestó la activista, quien también describió a la República Dominicana como un país "increíble".

Brandnerová afirmó que los mensajes recibidos evidencian el interés de muchas personas en respaldar el proyecto ambiental que desarrolla junto con su pareja, Jirí Dolanský. "De verdad estoy muy agradecida", expresó.

La pareja denunció que la mochila fue sustraída mientras participaba en una jornada de recolección de desechos en una zona del Malecón de Santo Domingo. Los ambientalistas indicaron que entre las pertenencias perdidas estaban sus licencias de conducir.

La activista también agradeció la atención que recibió de la Policía Nacional al presentar la denuncia. Explicó que el proceso ya fue completado y manifestó su esperanza de que las autoridades revisen las cámaras instaladas en el centro de la ciudad para tratar de localizar la mochila o identificar a la persona involucrada.

Solidaridad de la comunidad

Brandnerová y Dolanský, conocidos en las redes sociales como Misa y Jirka, son dos ambientalistas de la República Checa que recorren el país realizando jornadas de limpieza y promoviendo la educación ambiental. Como parte de su Tour de Impacto 2026, tienen previsto visitar distintos puntos de la República Dominicana.

Pese al robo, Brandnerová aseguró que desean continuar con su labor y recorrer más lugares del territorio dominicano. "Queremos nosotros apoyarlos a ustedes también", expresó al agradecer nuevamente el respaldo recibido.

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