El presidente Luis Abinader advirtió este lunes a los responsables del ataque en el que murió Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, y en el que el artista resultó herido, a que se entreguen a las autoridades.

"Yo le puedo mandar un mensaje, como lo lancé la semana pasada, a los criminales, y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable de criminalidad: que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor. Así que se entreguen", expresó el jefe de Estado.

Abinader lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima, al tiempo que deseó la recuperación del artista.

"Nos enteramos esta mañana de esta tragedia. Lo primero es el pésame a su familia, lo cual sentimos mucho y también ojalá que Oro Duro pueda recuperarse de las heridas que sufrió", afirmó Abinader al ser cuestionado durante su agenda de trabajo en Nueva York.

El mandatario también aseguró que el Gobierno continuará ejecutando las acciones necesarias para mantener la paz y la seguridad en el país.

Reitera advertencia

El presidente recordó que la pasada semana había realizado una advertencia similar y afirmó que las autoridades han actuado y continuarán tomando las medidas necesarias para preservar la seguridad de la población.

"Les dimos esa advertencia la semana pasada también e hicimos acciones como las que tenemos que hacer para mantener la República Dominicana en paz, segura, como es nuestra responsabilidad", manifestó.

Abinader reiteró su llamado a los responsables del ataque para que se pongan a disposición de las autoridades.

"Delincuentes de esa calaña, que no tienen ningún respeto por la vida humana, lo que deben hacer es entregarse. Si no, les va a ir peor".

Preocupación en el sector

Moradores en l sector Brisa Oriente VI , en la autopista San Isidro, expresaron este lunes su temor por la delincuencia, luego de que la esposa del merenguero Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, perdiera la vida durante un ataque ocurrido la madrugada de este lunes en su vivienda

Los residentes manifestaron su consternación por el hecho y aseguraron que se sienten inseguros ante lo que describen como un incremento de los atracos en la zona.