Julián Oro Duro se encuentra estable tras resultar herido en ataque donde murió su esposa

El merenguero Julián Oro Duro quien permanece estable, consciente y bajo observación médica tras resultar herido durante un ataque ocurrido en su residencia. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL IG DEL ARTISTA JULIÁ ORO DURO )

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, se encuentra estable, consciente y bajo observación médica, luego de resultar afectado durante un incidente ocurrido en su residencia la madrugada de este lunes.

Así lo informó el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde el artista, de 58 años, fue recibido durante la mañana de este lunes en la Sala de Emergencias.

A su llegada al HGPS, el paciente fue recibido consciente, alerta y orientado en las tres esferas del sensorio. Además, en la evaluación inicial presentó signos vitales estables.

La evaluación inicial evidenció múltiples traumatismos en la región frontal y parietal de la cabeza, así como en diferentes partes de su cuerpo.

Tras su recepción, el paciente fue evaluado y atendido por el equipo médico del HGPS, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de lesiones.

Diagnóstico

El centro hospitalario informó a través de una nota de prensa, que la evaluación concluyó con un diagnóstico de múltiples fracturas craneofaciales izquierda y hemorragia subaracnoidea frontal izquierda.

El artista permanece bajo observación y seguimiento médico, mientras continúan las evaluaciones correspondientes para determinar su evolución clínica.

El HGPS indicó que continuará ofreciendo información sobre su estado de salud a través de sus canales institucionales y con la debida autorización, respetando la confidencialidad y privacidad del paciente.

Lo ocurrido

El incidente también dejó como víctima mortal a la esposa del artista, Zeneida Socorro Castillo, quien murió durante el ataque ocurrido en la vivienda de la pareja.

Tras conocerse el hecho, el presidente Luis Abinader lamentó la muerte de Castillo y deseó la recuperación del merenguero.

Durante su agenda de trabajo en Nueva York, el mandatario pidió a los responsables del ataque entregarse a las autoridades.

"Yo le puedo mandar un mensaje, como lo lancé la semana pasada, a los criminales, y especialmente a estos que cometieron este acto incalificable de criminalidad: que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor. Así que se entreguen", expresó Abinader.

El jefe de Estado también reiteró que las autoridades continuarán tomando las medidas necesarias para mantener la seguridad en el país.