Vecinos del merenguero Julián Oro Duro expresaron este lunes su preocupación por la delincuencia en el sector Brisa Oriental 6, en la autopista San Isidro, luego de que la madrugada de este lunes su esposa, Zeneida Socorro Castillo, fuera ultimada durante un ataque ocurrido en la vivienda de la pareja.

Los residentes manifestaron su consternación por el hecho y aseguraron que se sienten inseguros ante lo que describen como un incremento de los atracos en la zona.

Una vecina identificada como Mary señaló que los robos y atracos se han incrementado en el sector, situación que, según dijo, mantiene preocupados a los moradores.

“Me siento consternado con lo ocurrido porque conocíamos a la señora fallecida y a Julián y, de verdad, que la zona se siente consternada por lo sucedido”, expresó Luis Mesa, residente en el área.

Mesa agregó que los vecinos se sienten inseguros y pidió a las autoridades actuar ante la situación.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó de manera preliminar que dos personas penetraron a la vivienda y ultimaron a Castillo, aunque precisó que las circunstancias en que ocurrió el hecho todavía están bajo investigación.

Detalles del ataque

“Tenemos que esperar los resultados de los levantamientos de la Policía Científica y de la autopsia que realiza el Inacif”, explicó Pesqueira.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por la Policía, Julián Oro Duro habría regresado a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar al inmueble, fue agredido por dos individuos.

El artista fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.