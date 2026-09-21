Dos hombres caen abatidos en enfrentamiento policiales registrados en Verón-Punta Cana y Salcedo

Luis David Fortuna Perdomo y Rolando Torres Vásquez, los hombres ultimados por efectivos de la Policía Nacional. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Dos hombres que eran buscados por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos murieron luego de resultar heridos durante intervenciones de agentes policiales realizadas por separado en las comunidades de Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, y Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

La Policía Nacional identificó a los fallecidos como Luis David Fortuna Perdomo, alias "Caco de Leche", de 27 años, y Rolando Torres Vásquez, de 32 años.

De acuerdo con el informe preliminar de la institución, Fortuna Perdomo fue localizado en una pensión del sector Kosovo, en Verón-Punta Cana, donde supuestamente disparó contra los agentes que acudieron a detenerlo.

El hombre era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con el hecho en el que murió una menor de edad en el sector Cristinita.

Tras resultar herido, Fortuna Perdomo fue trasladado al Hospital Público de Verón-Punta Cana, donde posteriormente falleció.

Según la Policía, durante la intervención los agentes ocuparon una pistola calibre .380, con su cargador y tres cápsulas.

Caso de Salcedo

En un segundo operativo, realizado en el sector Sanjón de La Jabilla, en Salcedo, murió Rolando Torres Vásquez, quien, según las autoridades, figuraba como prófugo y tenía siete registros por distintos hechos delictivos.

La Policía también lo señalaba como integrante activo de una estructura criminal atribuida a un individuo identificado con el apodo de "Chon", en la que presuntamente desempeñaba funciones como brazo ejecutor.

Según el reporte preliminar, Torres Vásquez disparó contra los agentes durante la intervención, quienes repelieron la agresión.

El hombre resultó herido y fue trasladado al hospital municipal Pascasio Toribio Piantini, donde falleció posteriormente.

En el lugar, las autoridades reportaron la ocupación de una pistola Glock 26, calibre 9 milímetros, dos cargadores y municiones. Además, sustancias que las autoridades describieron como presumiblemente cocaína y marihuana, así como una balanza, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un cuchillo.

Muertes durante intervenciones policiales

Los dos casos se producen en un mes en el que se ha registrado un aumento de muertes en hechos en los que se han visto involucrados agentes de la Policía Nacional.

Durante septiembre se han registrado al menos 23 fallecimientos en intervenciones policiales, lo que eleva a 180 el número de personas abatidas por uniformados en lo que va de año.

Solo durante este fin de semana, se reportó la muerte de siete personas en hechos en los que intervinieron agentes del orden.