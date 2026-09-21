Encuentran muerta a una mujer con heridas de arma blanca en una cabaña en San Cristóbal

Una mujer fue hallada sin vida y con múltiples heridas de arma blanca este lunes en una cabaña ubicada en la carretera Sánchez, próximo a la entrada de la Autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Acciones de la autoridad

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que el principal sospechoso del hecho es un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada y que ingresó al establecimiento junto con la mujer.

Las autoridades aseguraron que mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el suceso y determinar responsabilidades.

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