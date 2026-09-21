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mujer hallada sin vida
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Encuentran muerta a una mujer con heridas de arma blanca en una cabaña en San Cristóbal

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima

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    Encuentran muerta a una mujer con heridas de arma blanca en una cabaña en San Cristóbal
    Imagen ilustrativa (SHUTERSHOOK)

    Una mujer fue hallada sin vida y con múltiples heridas de arma blanca este lunes en una cabaña ubicada en la carretera Sánchez, próximo a la entrada de la Autopista 6 de Noviembre, en San Cristóbal.

    • Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.
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