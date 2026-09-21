Antoliano Peralta: "Hay casos en que si la Policía no responde, el muerto sería el policía"

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, consideró este lunes que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales deben analizarse de manera individual y admitió que, en algunos casos, los agentes pudieron actuar en exceso, aunque sostuvo que también existen circunstancias en las que estos tienen que responder ante las acciones de los delincuentes.

"Puede ser que en algún caso la Policía haya actuado en exceso, pero hay otros en que son los delincuentes y los criminales quienes actúan en exceso y hay casos en que si la Policía no responde, entonces el muerto sería el policía", afirmó.

Peralta reaccionó así al ser cuestionado sobre el incremento de las muertes durante actuaciones policiales. En apenas diez días, 21 personas han fallecido en hechos con participación de agentes, con lo que septiembre acumula 23 casos y el registro de 2026 asciende a 180, según un levantamiento de Diario Libre.

Análisis de la situación actual

Sobre el mismo tema, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, planteó que algunas de las actuaciones atribuidas a la Policía podrían responder a una política más amplia del Estado frente a las estructuras criminales.

"Muchas veces se le achaca a la Policía actuaciones que, más que ser política de la institución, es probablemente una política de Estado", expresó Castaños Guzmán al ser cuestionado sobre posibles afectaciones a los derechos humanos en estas intervenciones.

El jurista fue más categórico en otra parte de su respuesta al señalar que "eso es una política de Estado, sin lugar a dudas, frente a los niveles de delincuencia que hay". Agregó que la situación ya no debe analizarse exclusivamente desde la delincuencia, sino también desde la conflictividad social.

Reacciones en el Congreso Internacional

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado este año al debido proceso en materia penal. En la apertura del encuentro, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, había advertido que la persecución del delito y la seguridad ciudadana son necesarias, pero no pueden alcanzarse sacrificando los principios fundamentales del Estado constitucional.

Peralta también se refirió a los niveles de violencia y criminalidad y citó el ataque ocurrido la madrugada de este lunes contra el merenguero Julián Oro Duro, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido. La Policía y el Ministerio Público mantienen abierta una investigación para identificar y localizar a los responsables.

El ministro sostuvo que enfrentar la delincuencia es una responsabilidad del Estado y señaló que el Ministerio de Justicia participa en la discusión de la política criminal junto con instituciones como el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.

Aseguró, no obstante, que los niveles generales de criminalidad del país han disminuido y planteó que las instituciones deben continuar buscando soluciones para reducirlos.