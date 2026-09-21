Hombre ultima a su pareja en Santo Domingo Norte; la Policía lo detuvo

La Policía informó que investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho en que fue ultimada Mardalisa Lebrón Vicioso.

Un hombre de 53 años fue detenido este lunes por la Policía Nacional tras presuntamente ultimar a su pareja sentimental, una mujer de 54 años, en una residencia del sector Campechito Segundo, en Santo Domingo Norte.

La víctima fue identificada como Mardalisa Lebrón Vicioso, quien recibió múltiples heridas de arma blanca y fue trasladada al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Por la muerte de Lebrón Vicioso fue apresado Ezequiel Parede Rodríguez, de 53 años, pareja de la víctima, quien, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Según la Policía, el hecho ocurrió el sábado durante una discusión.

La institución informó mediante una nota de prensa que las circunstancias en las que ocurrió la agresión son investigadas, mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.