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muerte Zeneida Socorro Castillo
muerte Zeneida Socorro Castillo

Matan a la esposa de Julián Oro Duro en su residencia; el artista resulta herido

Las autoridades analizan cámaras de seguridad y realizan entrevistas para esclarecer el ataque en Santo Domingo

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    Matan a la esposa de Julián Oro Duro en su residencia; el artista resulta herido
    El artista Julián Oro Duro. (TOMADA DE SU IG.)

    La Policía Nacional informó la muerte de Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, esposa del artista dominicano Julián Oro Duro, durante un hecho ocurrido en su residencia del sector Brisa Oriental 6, próximo a la autopista San Isidro, en Santo Domingo Este.

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que de manera preliminar, dos desaprensivos penetraron a la vivienda y ultimaron a Castillo, aunque precisó que las circunstancias en que ocurrió el hecho todavía están bajo investigación.

    "Tenemos que esperar los resultados de los levantamientos de la Policía Científica y de la autopsia que realiza el Inacif", explicó Pesqueira.

    El artista, cuyo nombre es Gilberto Julián Sarante Perdomo, de 58 años, también fue agredido durante el incidente y presenta golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue referido a un centro de salud.

    La versión actual que maneja la Policía es que Julián Oro Duro habría llegado a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al penetrar al inmueble, fue agredido por los individuos.

    Pesqueira explicó que la investigación continúa y que los agentes realizan levantamientos de cámaras de seguridad y entrevistas, en coordinación con el Ministerio Público.

    • "Esta es una investigación que está en curso, se analizó la escena, vamos a esperar los resultados", manifestó el vocero policial.

    Acciones policiales

    La Policía espera completar los levantamientos y las entrevistas para establecer las circunstancias en que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

    Pesqueira indicó que durante el transcurso de la mañana se espera contar con un informe oficial con mayores detalles sobre el caso.

    Hasta el momento, la institución no ha informado sobre personas detenidas por el hecho.

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