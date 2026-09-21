Zeneida Socorro Castillo, de 60 años y esposa del merenguero Julián Oro Duro, murió tras ser atacada dentro de su residencia en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este. El artista también fue agredido y permanece ingresado con lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Castillo habría sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda, alrededor de la 1:00 de la madrugada. A la hipótesis inicial de robo se suma ahora un planteamiento de los abogados de la familia, quienes consideran que, por la forma en que ocurrió el hecho, no debe descartarse la posibilidad de que terceras personas hayan ordenado el ataque.

Cuando Gilberto Julián Sarante Perdomo, nombre de pila del merenguero, ingresó a la casa, fue sorprendido por dos hombres, quienes lo golpearon y lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular, de acuerdo con la Policía Nacional.

Las horas: clave en la investigación de homicidio

La Policía Nacional informó este lunes que una de las principales tareas de la investigación por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, consiste en determinar la hora exacta en que los responsables penetraron a la vivienda y el momento en que ocurrió el fallecimiento.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, explicó que esos datos resultan determinantes para reconstruir la secuencia del crimen y establecer cuánto tiempo permanecieron los atacantes dentro de la residencia, ubicada en Brisa Oriental VI, próximo a la autopista de San Isidro, en Santo Domingo Este.

"Vamos a establecer la hora exacta en que estas personas penetraron a la vivienda, la hora exacta en que se produjo el deceso de la señora Zeneida Socorro Castillo y otros elementos que resultan claves en el proceso de investigación", indicó.

La Policía recibió la alerta sobre el hecho mediante una llamada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 durante la madrugada. Desde alrededor de las 2:00 de la mañana, según Pesqueira, investigadores trabajan de manera continua en el caso.

Al llegar a la vivienda, las autoridades encontraron a Castillo, de 60 años, fallecida. El reporte preliminar establece que presentaba golpes y al menos una herida provocada con un arma blanca.

En el mismo hecho resultó lesionado su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, de 58 años.

Estado de salud de Julián Oro Duro

El merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, se encuentra estable, consciente y bajo observación médica, luego de resultar afectado durante un incidente ocurrido en su residencia la madrugada de este lunes.

Así lo informó el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde el artista, de 58 años, fue recibido durante la mañana de este lunes en la Sala de Emergencias.

A su llegada al HGPS, el paciente fue recibido consciente, alerta y orientado en las tres esferas del sensorio. Además, en la evaluación inicial presentó signos vitales estables.

La evaluación inicial evidenció múltiples traumatismos en la región frontal y parietal de la cabeza, así como en diferentes partes de su cuerpo.

Tras su recepción, el paciente fue evaluado y atendido por el equipo médico del HGPS, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de lesiones. El centro hospitalario informó a través de una nota de prensa, que la evaluación concluyó con un diagnóstico de múltiples fracturas craneofaciales izquierda y hemorragia subaracnoidea frontal izquierda.

Investigaciones

Desde las primeras horas de la investigación, agentes comenzaron a levantar imágenes de cámaras de seguridad y realizar entrevistas. La Policía Científica procesó la escena y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quedó a cargo de los procedimientos correspondientes sobre el cadáver.

La Policía establece que la esposa habría sido atacada primero

La Policía estableció preliminarmente que Zeneida Socorro Castillo habría sido atacada antes de la llegada de su esposo.

El diagnóstico médico-legal preliminar atribuye su muerte a un trauma craneofacial y una herida corto penetrante en la región lateral izquierda del cuello.

Julián Oro Duro, de 58 años, regresó a la vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y declaró a los investigadores que, al entrar, fue sorprendido por dos individuos.

El informe oficial confirmó además que las heridas del cantante eran más graves de lo conocido inicialmente: presenta lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal.

Le llevaron dinero, prendas y un celular

La investigación también estableció un posible componente de robo.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la Policía, los agresores despojaron a Sarante Perdomo de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular.

Sin embargo, el móvil definitivo del homicidio continúa bajo investigación. La Policía todavía trata de determinar cómo los hombres ingresaron a la residencia, qué ocurrió antes de la llegada del artista y la secuencia completa del ataque contra Castillo.

La División de Investigación de Delitos contra las Personas, el Ministerio Público y la Policía Científica trabajan conjuntamente en la identificación y localización de los responsables.

¿Quién es Julián Oro Duro?

Gilberto Julián Sarante Perdomo, hermano del salsero Yiyo Sarante, estuvo al frente de la orquesta Oro Duro durante las décadas de 1980 y 1990 y posteriormente inició una carrera como solista.

Durante los primeros años del siglo XXI alcanzó notoriedad dentro del denominado merengue de calle. Entre las canciones asociadas a esa etapa figura "La cita", mientras que en 2005 recibió una nominación a los Premios Casandra como Compositor del Año por "Palabritas", interpretada por El Jeffrey.

Vecinos denuncian aumento de los atracos

Alrededor de las 11:00 de la mañana, Diario Libre acudió al sector Brisa Oriental VI, donde la residencia permanecía acordonada mientras continuaban las investigaciones.

Vecinos consultados expresaron preocupación por la seguridad de la zona y aseguraron haber percibido un incremento de robos y atracos.

Una residente identificada como Mary sostuvo que estos hechos han aumentado, mientras Luis Mesa, otro vecino, describió a la comunidad como consternada por la muerte de Castillo y reclamó mayor acción de las autoridades.

Abinader pide a los responsables que se entreguen

Cerca del mediodía, el presidente Luis Abinader se refirió al caso desde Nueva York y envió un mensaje a los responsables.

"Que se entreguen. Que les demos el chance de que se entreguen, que les va a ir mejor. Si no se entregan, les va a ir peor", declaró el mandatario.

Abinader expresó sus condolencias a la familia de Castillo y manifestó su deseo de que Julián Oro Duro pueda recuperarse de las heridas sufridas durante el ataque.

El mandatario reiteró posteriormente su llamado: "Delincuentes de esa calaña, que no tienen ningún respeto por la vida humana, lo que deben hacer es entregarse".

Lo que todavía falta por establecer

A partir de las informaciones publicadas por Diario Libre durante este lunes, permanecen abiertas varias interrogantes.

Las autoridades todavía deben establecer cómo ingresaron los atacantes a la vivienda, cuánto tiempo estuvieron dentro, el móvil definitivo del homicidio y si actuaron exclusivamente con intención de robar.

También falta determinar con precisión qué ocurrió con Zeneida Socorro Castillo antes de que su esposo llegara a la casa y establecer la evolución médica de Julián Oro Duro.

Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes no se habían anunciado arrestos por el caso. La Policía mantenía desplegados equipos de investigación para localizar a los dos hombres señalados preliminarmente como responsables del ataque.