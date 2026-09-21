Veintiún muertos en 10 días: se eleva la cifra de fallecidos en hechos con participación policial

El incidente ocurrido el pasado 12 de septiembre en Los Coquitos, Boca Chica, en el que murieron dos personas y otras resultaron heridas, ha coincidido con una seguidilla de fallecimientos registrados durante intervenciones de agentes policiales en distintos puntos del país.

En los 10 días transcurridos desde aquel hecho, 21 personas han muerto en acontecimientos en los que han participado agentes policiales, entre ellas cuatro hombres señalados por las autoridades como supuestos implicados en el caso de Boca Chica, cuyas muertes fueron informadas posteriormente por la institución.

Con los fallecimientos reportados en los últimos días, septiembre suma 23 muertes en intervenciones policiales, mientras que el acumulado en lo que va de 2026 alcanza 180 fallecidos.

Solo durante este fin de semana se reportó la muerte de siete personas en hechos en los que intervinieron agentes del orden.

Entre los casos más recientes figura el de Jorge Luis Tissol Báez, alias "Yiro", señalado por las autoridades como integrante de la estructura criminal denominada "Los Fantasmas", cuyos miembros son investigados por su presunta vinculación con hechos de sicariato, asociación de malhechores, narcotráfico y secuestro. Tissol Báez cayó abatido en San Pedro de Macorís.

También murió Cristofer Almonte Díaz, alias "Niño", quien era buscado mediante una orden judicial por su presunta vinculación con un homicidio agravado ocurrido en Santiago de los Caballeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/coco-bcc0f9aa.png Rolando Torres, alias "el Coco". (SUMINISTRADA POR DAVID RODRÍGUEZ)

De acuerdo con el informe preliminar, Almonte Díaz se desplazaba junto a otros dos individuos en un vehículo Hyundai Sonata por la avenida Circunvalación Norte, cuando se percató de la presencia de miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) y realizó varios disparos contra los agentes.

Otro de los fallecidos es Jhoan Omar Leonardo Rodríguez, de 22 años, conocido como "Fugao", quien fue ultimado a tiros por agentes policiales en la carretera Pimentel-Nagua, en la provincia Sánchez Ramírez.

Rolando Torres, alias "el Coco", murió luego de resultar herido durante un presunto enfrentamiento a tiros con miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

Luis David Fortuna Perdomo (a) "Caco de Leche" era buscado por su presunta implicación en la muerte de una menor de edad, de acuerdo con el informe, el acusado, al notar la presencia de los agentes, supuestamente realizó varios disparos contra ellos, por lo que estos repelieron la agresión.

En Santiago también murió Heriberto Mercado Rodríguez, mientras que la identidad de un séptimo fallecido aún no había sido establecida.

Otros casos reportados

El pasado viernes fue abatido Jordin Antonio Ogando, quien, según las autoridades, enfrentó a agentes policiales en la calle Doctor Bentances, esquina 11, del sector Villa María, en el Distrito Nacional.

La institución lo vinculaba presuntamente con secuestros de conductores de la plataforma InDriver.

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Un día antes, el jueves, murió Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias "Mandrake", durante un alegado enfrentamiento con agentes policiales en Pontezuela, Santiago.

Según las autoridades, Reynoso Cruz había participado en varios hechos violentos registrados en Santiago en 2021, entre ellos robos, homicidios y heridas por arma de fuego.

Mayo, el mes con más muertes

Los 180 fallecidos registrados en intervenciones policiales en lo que va de año se distribuyen de manera desigual entre los meses.

Mayo concentra la mayor cantidad, con 35 muertes, seguido de abril, con 25, y junio, con 24. Marzo registra 21; enero, 19; febrero, 17; mientras que julio y agosto cerraron, cada uno, con ocho fallecidos.

En septiembre, hasta ahora, se contabilizan 23 muertes de hombres en supuestos enfrentamientos con agentes policiales, una cifra que coloca al mes entre los de mayor registro del año.