Abogados pidieron a la Policía Nacional evitar un intercambio de disparos con los responsables del crimen de la esposa del merenguero Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, y procurar su captura con vida para que puedan ser interrogados y determinar quiénes participaron en el hecho.

El abogado de la familia, Cándido Simó, hizo el llamado frente a la residencia del artista y sostuvo que, si los presuntos responsables son abatidos, podría perderse información que permita establecer si fueron enviados por otras personas.

"Le pido a la Policía que eviten intercambios de disparos. Porque si los matan y alguien los envió, no vamos a descubrir quién los envió y por qué", expresó el jurista.

De su lado, el abogado Jean Cristófer Pérez consideró que antes de actuar contra la vida de los responsables, estos deben ser apresados e investigados.

Pérez señaló que, por la forma en que ocurrieron los hechos, no puede descartarse una posible participación de terceros.

"En momentos de indignación no siempre se toman las mejores decisiones. Antes de ponerlos a todos en 29, primero hay que apresar e investigar. Por cómo ocurrieron los hechos, no puede descartarse un posible sicariato. Sería un grave error ejecutar a los autores materiales y dejar libre al verdadero organizador", dijo el abogado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/whatsapp-image-2026-09-21-at-112002-am-4673124e.jpeg Publicación del abogado Jean Cristofer en su redes. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

El caso

Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue ultimada la madrugada de este lunes en la residencia que compartía con Julián Oro Duro, ubicada en el sector Brisa Oriental 6, en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó de manera preliminar que dos individuos penetraron a la vivienda y ultimaron a Castillo, aunque precisó que las circunstancias en que ocurrió el hecho todavía están bajo investigación.

Acciones policiales

Según las informaciones preliminares, Julián Oro Duro regresó a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar, fue agredido por los individuos. El artista presenta golpes en distintas partes del cuerpo y fue referido a un centro de salud.

La Policía Científica realizó el levantamiento de evidencias en la escena, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad y realizan entrevistas en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades también esperan los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Castillo.