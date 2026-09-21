Los responsables del crimen contra la esposa del músico Julián Oro Duro habrían permanecido dentro de la vivienda desde alrededor de las 5:00 de la tarde, a la espera de que el artista regresara de una actividad festiva, según indicó el abogado de la familia, Cándido Simón.

El jurista pidió a la Policía Nacional evitar un intercambio de disparos y capturar con vida a los responsables, al considerar que de esta manera podrían aportar información sobre quiénes participaron en el hecho y determinar si hubo otras personas detrás del crimen.

"Lo que yo le pido a la Policía es que eviten un intercambio de disparos. Si los matan y alguien los envió, entonces no vamos a descubrir quién los envió", expresó el jurista frente a la residencia del cantante.

Detalles del caso

La esposa del merenguero, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, fue ultimada la madrugada de este lunes en la residencia de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental 6, en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Policía Nacional, dos individuos habrían penetrado a la vivienda y agredido al artista, quien presenta golpes en distintas partes del cuerpo y fue referido a un centro de salud.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó que las circunstancias en que ocurrió la muerte de Castillo todavía están bajo investigación. Las autoridades realizan levantamientos de la Policía Científica, analizan cámaras de seguridad y esperan los resultados de la autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).