Ángela Sarante, hermana del merenguero Julián Oro Duro, aseguró que su cuñada, Zeneida Socorro Castillo, era muy precavida al momento de abrir la puerta de su vivienda y que, cuando lo hacía, era porque conocía a la persona que estaba del otro lado.

"No te se decir cómo entraron porque yo no estaba, pero ella era muy precavida para abrir la puerta, ella cuando abría la puerta era porque conocía a la persona", afirmó.

Entre lágrimas, al acudir a la funeraria Blandino para dar el último adiós a la esposa del artista, Ángela pidió justicia por el crimen cometido.

La declaración de la familiar surge mientras las autoridades investigan cómo los responsables lograron ingresar a la vivienda de Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, donde la madrugada del lunes Zeneida fue asesinada y Julián Oro Duro resultó herido.

"Algo que no se puede explicar"

Entre el desconcierto y el dolor, Elvis Peguero, músico de la orquesta del merenguero Julián Oro Duro, describió como "algo que no se puede explicar" el trágico asalto en el que perdió la vida Zeneida Socorro Castillo, de 60 años y compañera de vida del artista por más de 30 años.

A las afueras de la Funeraria Blandino de la Sabana Larga, donde ya se encuentran los restos de Castillo, Peguero, quien tiene siete años tocando junto al merenguero y conoce de cerca a la familia, calificó el hecho como una tragedia "muy impactante".

Asimismo, el músico exigió justicia a las autoridades y expresó su consternación por la situación de Julián Oro Duro, quien permanece hospitalizado en el Centro Médico Plaza de la Salud recuperándose de los fuertes golpes recibidos por los desaprensivos durante el asalto ocurrido en su residencia del sector Brisa Oriental VI de San Isidro.