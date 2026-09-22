Familia de dominicano en guerra de Rusia dice que resultó herido y parte de sus compañeros murieron

Foto publicada por Juan Carlos Ávila Espaillat en su Instagram ( FOTO TOMADA DEL INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT )

El dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, quien participa en calidad de mercenario en la guerra entre Rusia y Ucrania, resultó herido y parte de sus compañeros fallecieron, según informó este martes su hermano a través de un video en su cuenta de Instagram.

Carlos Ávila informó que su hermano, de 28 años, fue perseguido por un dron ucraniano y mientras huía pisó una mina, resultando con una de sus piernas afectadas.

"Hace varios días él y su equipo fueron perseguidos por un dron kamikaze, y muchos de ellos perdieron la vida, entre estos se encuentra Camilo Vargas", expresó Carlos Ávila en un video en su cuenta de Instagram @dimelo_carlito.

La familia informó que se enteró del suceso luego de que Juan Carlos Ávila Espaillat se pusiera en contacto con su madre para explicarle su estado actual.

Video donde Carlos Ávila explica qué pasó.

Gran ataque

Carlos Ávila explicó que su hermano y los demás compañeros se encontraban caminando por un lugar y un dron se lanzó a "explotar" al grupo entero. Dijo que cree que el colombiano Camilo Vargas perdió la vida y que gran parte del equipo que andaba con el dominicano pereció bajo ese ataque.

El hermano explicó que a pesar de haber sido "gravemente" herido luego de la explosión de la mina, actualmente se encuentra bien y seguro en un lugar bajo el cuidado de las fuerzas rusas.

Afirma que el dominicano aún tiene muchos "metales" en la pierna, pronto irá a cirugía y no volverá al frente de batalla hasta que se recupere.

"Hasta el momento la pierna no peligra de amputación, los médicos dicen que es posible que se recupere", dijo.

¿Quién es Juan Carlos Ávila Espaillat?

Juan Carlos Ávila Espaillat es un joven dominicano de 28 años, nativo de Higüey y padre de una niña, se ha hecho viral en las últimas semanas luego de compartir videos donde afirma haberse sumado a las fuerzas armadas de la Federación Rusa para luchar en la guerra de Ucrania.

El primer video de su estadía en Rusia que aparece en su cuenta data del 14 de agosto de 2026.

Hasta el momento no ha sido posible confirmar si ese fue su primer día en ese país, pero el contenido podría corresponder a los primeros días de su permanencia allí, antes de que comenzara a aparecer con indumentaria militar.

Diario Libre tuvo acceso a un documento atribuido al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa establece que el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, superó un proceso de selección y partió para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Rusia.

El documento, fechado el 16 de agosto de 2026 y emitido por el Punto de Selección para el Servicio Militar por Contrato de Moscú, certifica que:

"AVILA ESPAILLAT JUAN CARLOS", nacido el 4 de enero de 1998, superó el proceso de selección y partió para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.