Cruce de Palo Alto cobra otra vida: adolescente muere y dos resultan heridos

Motocicleta que conducía el adolescente fallecido en el accidente ocurrido en el Cruce de Palo Alto. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El peligro volvió a hacerse presente la noche de este lunes en el Cruce de Palo Alto, en la provincia de Barahona, donde un adolescente de nacionalidad haitiana murió y otras dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en un corredor vial marcado durante años por siniestros con víctimas mortales.

El fallecido fue identificado como Estiben Pie, de 17 años, residente en el sector Bombita, quien sufrió graves traumatismos tras el accidente ocurrido alrededor de las 7:58 de la noche.

También resultaron lesionados Wirkin Remy, de 19 años, residente en Bombita, y Randar Féliz Féliz, residente en el municipio de El Peñón.

Según el reporte preliminar, Pie conducía, sin casco protector, una motocicleta CG marca Benye, negra, acompañado de Remy, cuando se produjo una colisión con una motocicleta Suzuki AX-100, roja, conducida por Féliz Féliz, quien tampoco llevaba casco.

Tras el primer impacto, las motocicletas habrían sido alcanzadas por un camión cuyo conductor continuó la marcha y abandonó el lugar, de acuerdo con las informaciones preliminares. Las circunstancias exactas del accidente permanecen bajo investigación.

A la escena se presentaron miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y agentes de la Policía Nacional, mientras varios transeúntes que se desplazaban por la zona se detuvieron ante lo ocurrido.

Un corredor marcado por accidentes

El nuevo fallecimiento vuelve a poner bajo atención varios puntos de la carretera Sánchez considerados de alto riesgo por la recurrencia de accidentes.

Además del Cruce de Palo Alto y Batey Algodón, se encuentran el Cruce de Pescadería y el tramo de Habanero próximo a las cabañas, donde a través de los años también se han producido numerosos accidentes de tránsito.

Los antecedentes recopilados muestran que el problema no es reciente. En octubre de 2017, una colisión entre dos vehículos en el Cruce de Palo Alto dejó dos jóvenes muertos y cuatro personas heridas.

En marzo de 2020, Jairo Alberto Batista, de 30 años, y Nevi Esperanza Matos, de 19, perdieron la vida frente a Batey Algodón luego de que la motocicleta en que viajaban fuera impactada por un vehículo cuyo conductor habría abandonado la escena.

En mayo de 2023, otro accidente de motocicleta registrado en el tramo Cruce de Palo Alto-Jaquimeyes dejó una persona fallecida y otra herida.

En diciembre de 2024, dos hombres sobrevivieron a una colisión entre un automóvil y una locomotora del Ingenio Barahona en el Cruce de Palo Alto. Ese mismo mes, César Medrano, de 21 años, murió tras ser atropellado por una ambulancia en el Cruce de Pescadería.

En septiembre de 2025, dos personas resultaron heridas luego de que un camión terminara volcado en un cañaveral próximo al cruce.

Ya en 2026, el 4 de abril, Julito Ferreras, de 45 años, y Lucía Cuevas, de 36, residentes en Batey Isabela, resultaron heridos cuando la motocicleta en que viajaban fue impactada por un vehículo.

El 27 de agosto, otro hombre perdió la vida y una segunda persona resultó herida después de que la motocicleta en que se desplazaban impactara por detrás un camión estacionado en la carretera entre los cruces de Pescadería y Palo Alto.

Palo Alto, Pescadería, Batey Algodón y Habanero La muerte de Estiben Pie se suma así al historial de tragedias registradas en este corredor. Palo Alto, Pescadería, Batey Algodón y Habanero, especialmente el tramo próximo a las cabañas, son puntos donde se han producido numerosos accidentes, algunos con consecuencias fatales. Los casos recopilados no constituyen una estadística oficial ni representan la totalidad de los siniestros ocurridos en la zona, pero reflejan la recurrencia de hechos graves durante varios años. El nuevo accidente vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención, señalización, iluminación, fiscalización y seguridad vial en estos tramos de Barahona.