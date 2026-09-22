Ángela Sarante, hermana del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo conocido como Julián Oro Duro, aseguró que su cuñada, Zeneida Socorro Castillo, era muy precavida al momento de abrir la puerta de su vivienda y que, cuando lo hacía, era porque conocía a la persona que estaba del otro lado.

"No te se decir cómo entraron porque yo no estaba, pero ella era muy precavida para abrir la puerta, ella cuando abría la puerta era porque conocía a la persona", afirmó al ser consultada sobre cómo pudieron ingresar los atacantes a la residencia donde ocurrió el hecho.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, Sarante acudió a la funeraria Blandino en la Sabana Larga, del municipio Santo Domingo Este para despedir a su cuñada y pidió justicia por su muerte.

"Algo que no se puede explicar"

Entre el desconcierto y el dolor, Elvis Peguero, músico de la orquesta del artista , describió como "algo que no se puede explicar" el trágico asalto en el que perdió la vida Zeneida Socorro Castillo, de 60 años compañera de vida del cantante por más de 30 años.

A las afueras de las instalaciones y recepción de la capilla donde ya se encuentran los restos de Castillo, Peguero, quien tiene siete años tocando junto al merenguero y conoce de cerca a la familia, calificó el hecho como una tragedia "muy impactante".

Asimismo, el instrumentista exigió justicia a las autoridades y expresó su consternación por la situación de Julián Oro Duro, quien permanece hospitalizado en el Centro Médico Plaza de la Salud recuperándose de los fuertes golpes recibidos por los desaprensivos durante el asalto ocurrido en su residencia del sector Brisa Oriental VI de San Isidro.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del ataque y realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, equipos de investigadores trabajan en la recopilación de evidencias relacionadas con el caso.