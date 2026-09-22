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incendio en vivienda
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Cinco miembros de una familia mueren calcinados en incendio de vivienda en Mao

Entre las víctimas hay tres niñas, incluida una bebé de apenas ocho meses

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Cinco miembros de una familia mueren calcinados en incendio de vivienda en Mao
Las víctimas fueron identificadas como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; y sus tres hijas de 9, 5 y ocho meses de nacidas. (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA DEFENSA CIVIL)

Cinco integrantes de una familia, incluidos tres menores de edad, murieron calcinados la madrugada de este martes durante un incendio ocurrido en una vivienda del sector La Compuerta, en Mao, provincia Valverde.

Las víctimas fueron identificadas como Yudelca del Carmen Goris Estévez, de 32 años; Juan Félix Ventura, de 34; y sus tres hijas de 9, 5 y ocho meses de nacidas.

El incendio se registró durante la madrugada, cuando los cinco miembros de la familia se encontraban dentro de la vivienda.

Al lugar acudieron miembros de los organismos de emergencia.

Una vez sofocado el incendio por los Bomberos, los socorristas localizaron los cuerpos de las cinco víctimas en el interior del inmueble.

La casa quedó completamente destruida a causa del siniestro.

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Infografía
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Investigación oficial

Al lugar se presentaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos.

La médico legista que realizó el levantamiento de los cuerpos informó que todos quedaron calcinados.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se originó el incendio y las causas que impidieron que los ocupantes pudieran salir de la vivienda.

Cuerpo de bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Mao expresó su profunda consternación por lo ocurrido y manifestó sus condolencias a los familiares, allegados y residentes de La Compuerta.

La institución aseguró que permanecerá brindando apoyo humano e institucional dentro de sus posibilidades ante la pérdida que golpea a esta comunidad.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.