Julián Oro Duro presenta buena evolución, pero continúa bajo manejo conservador

El artista Julián Oro Duro permanece ingresado y bajo seguimiento médico. ( IMAGEN TOMADA DE SU IG )

El merenguero Julián Oro Duro presenta buena evolución y permanece bajo manejo conservador en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde continúa ingresado y bajo seguimiento permanente del equipo médico.

De acuerdo con el segundo informe de seguimiento emitido este martes por el centro de salud, los principales indicadores del artista, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, se mantienen estables y, hasta el momento, no ha presentado nuevas complicaciones.

El hospital indicó que como parte de la evaluación de su evolución, el equipo de Neurocirugía continúa realizando los estudios correspondientes para dar seguimiento al estado de la hemorragia previamente identificada.

Asimismo, señaló que el equipo de Cirugía Maxilofacial mantiene la aplicación de los protocolos correspondientes, mientras se evalúa la realización de un procedimiento quirúrgico.

La Plaza de la Salud informó que Sarante continuará recibiendo los cuidados médicos correspondientes y que ofrecerá nuevas informaciones a través de sus canales oficiales, conforme evolucione su estado de salud.

El hecho

Julián Oro Duro resultó herido la madrugada del lunes durante un ataque ocurrido en una vivienda del sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, donde murió su esposa Zeneida Socorro.

Tras el hecho, el artista fue trasladado a la Plaza de la Salud.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del ataque y realizan las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.