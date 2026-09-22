Policía mata otros dos; suman 27 los caídos en septiembre

Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) durante un operativo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional aumentaron a 27 en lo que va de septiembre, luego de registrarse otros dos casos en El Seibo y Villa Riva, en la provincia Duarte.

Hasta el lunes, un levantamiento realizado por Diario Libre contabilizaba al menos 25 hombres fallecidos en actuaciones con participación de agentes policiales.

Con los dos casos más recientes, la cifra prácticamente duplica las 14 muertes registradas durante todo septiembre de 2025, de acuerdo con el Boletín Estadístico de Seguridad Ciudadana elaborado por el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (Cadseci), del Ministerio de Interior y Policía.

Uno de los fallecidos fue identificado como Javier Mercedes Severino, alias "Javielito", de 27 años, quien era buscado por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio.

Según la Policía, Mercedes Severino fue localizado la noche del lunes en el sector Villa Guerrero, provincia El Seibo, durante labores realizadas por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). La institución sostiene que el hombre disparó contra los agentes y estos repelieron la agresión. Fue trasladado al Hospital Doctor Teófilo Hernández, donde falleció.

En Villa Riva

El segundo caso corresponde a Pedro Núñez, conocido como "Puli", quien murió durante un operativo en el distrito municipal Guaraguao, municipio Villa Riva.

Informaciones preliminares señalan que Núñez habría enfrentado a tiros a los agentes durante el operativo.

En otro hecho, dos jóvenes requeridos por las autoridades en Barahona se entregaron en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo, acompañados de familiares y su abogado.