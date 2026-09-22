Mujer mata a otra a cuchilladas tras discusión en un centro de diversión en Villa Altagracia

La ambulancia del Inacif luego de depositar el cuerpo de la mujer para la realización de la autopsia ( ANEUDY TAVÁREZ )

Una mujer murió tras ser atacada a cuchilladas por otra fémina, luego de que ambas sostuvieron una discusión en un centro de diversión en la comunidad San José del Puerto, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La víctima fue identificada como Carolina Zapata, de 43 años de edad.

De acuerdo con un hijo de la fallecida, Argenis Laurencio Ledesma, su madre se encontraba compartiendo en el establecimiento cuando se produjo una discusión con la agresora.

Según el relato, tras el altercado la homicida habría tomado una navaja, sujetado a Zapata por el cuello y comenzó a atacarla con el arma blanca.

Contó que otras personas que se encontraban en el lugar intentaron intervenir, incluso lanzándole una botella para detenerla, pero la mujer continuó con la agresión.

La víctima fue trasladada inicialmente a un centro de salud de Piedra Blanca, Monseñor Nouel. Posteriormente, fue remitida a otro centro en Bonao, donde falleció.

Estado de la agresora

La presunta agresora, cuyo nombre no ha sido ofrecido, se encuentra detenida y será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales.

El hijo de Zapata pidió que la responsable sea sometida a la justicia y que se aplique la ley por la muerte de su madre.

"Mi mamá no se metía con nadie", manifestó Ledesma, quien la describió como una persona que disfrutaba salir y compartir, pero que, según dijo, no tenía problemas con otras personas.

El cuerpo de Carolina Zapata fue trasladado al Inacif en Santiago para los fines de autopsia.