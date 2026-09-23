Quién es quién en el ataque a Julián Oro Duro: rol desempeñado por cada apresado, según la Policía

A dos días del ataque que dejó gravemente herido al merenguero Julián Oro Duro y muerta a su esposa, Zeneida Socorro Castillo, la Policía Nacional ha identificado a cuatro personas como responsables del crimen.

A través de comunicados, el cuerpo del orden señaló que los cuatro individuos acusados se encuentran detenidos por su presunta responsabilidad en los hechos. El ataque ocurrió entre la tarde del domingo 20 y la madrugada del lunes de este mes, cuando el artista llegó a su casa luego de amenizar una fiesta y fue atacado.

De acuerdo con las autoridades, dos de los principales implicados en el caso ocurrido en la residencia de Julián Oro Duro, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en el municipio de Santo Domingo Este, mantenían vínculos cercanos con el artista y su entorno, por relaciones laborales y/o de confianza.

Los otros dos habrían sido contactados para participar en el hecho, según los elementos recopilados durante la investigación.

Phillips Michael Tejeda Vásquez

Uno de los principales implicados identificados por las autoridades es Phillips Michael Tejeda Vásquez, quien se desempeñaba como técnico de acondicionadores de aire.

Según la Policía, Tejeda Vásquez había realizado distintos trabajos en propiedades de Julián Oro Duro. Entre ellos figura la instalación de un acondicionador de aire en la habitación del artista y la reparación del portón eléctrico de su vivienda.

Sin embargo, su relación con el merenguero no se limitaba a labores técnicas. Las autoridades indicaron que, en ocasiones, lo acompañaba a compromisos artísticos, incluyendo bailes en diferentes comunidades, y también realizaba encomiendas para el hogar del artista.

Tejeda Vásquez fue apresado mediante una orden de arresto y figura entre los principales investigados por el caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/policia-2-f41c5a70.jpg El acusado Phillips Michael Tejeda Vásquez. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL.)

Kevin Dariel Germán Troncoso, "Yandel"

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel", de 23 años, es otro de los señalados en la investigación.

A diferencia de los otros detenidos, Germán Troncoso se entregó luego de ser identificado por las autoridades y posteriormente quedó bajo arresto como parte del proceso investigativo.

La Policía sostiene, de manera preliminar, que habría sido contactado por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho. Es la persona que llevó a otra hasta la casa de la víctima en un motor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/kevin-acusado-87bd1900.jpeg El joven Kevin Dariel Germán Troncoso se entregó en el destacamento de Los Mina. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Juan Carlos Hernández García, "Peña"

Otro de los hombres identificado por las autoridades es Juan Carlos Hernández García, alias "Peña", quien también se encuentra detenido mediante una orden de arresto.

Según la investigación, Hernández García habría sido contactado por Tejeda Vásquez para participar en el hecho criminal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/fotosuperiorderecha-80a8f618.jpg El implicado en el caso Juan Carlos Hernández García, alias "Peña" (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Lawrence Mark Liranzo Marcos, "Chiquito"

El cuarto implicado identificado por la Policía es Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", de 18 años, quien se entregó hoy.

Estaba prófugo y la Policía Nacional le había exhortado a entregarse por la vía que considerara pertinente, asegurando que se le garantizaría el debido proceso establecido en las normas legales vigentes.

De acuerdo con las pesquisas, Liranzo Marcos también era conocido por la familia de Julián Oro Duro. Las autoridades señalan que realizaba trabajos relacionados con la construcción de una villa propiedad del merenguero, ubicada en la comunidad de Guerra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-23-at-34711-pm-2-2b8669bc.jpeg Las autoridades consideran como peligroso a Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito". (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Permanece ingresado en un centro de salud Julián Oro Duro, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo, permanece ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), estable, pero bajo seguimiento médico, mientras su fallecida esposa es velada en la funeraria Blandino, de la avenida Sabana Larga y será sepultada mañana jueves. De acuerdo con la más reciente actualización del centro de salud, el artista podría ser sometido a un procedimiento quirúrgico, aunque la decisión está en manos del equipo de Cirugía Maxilofacial. En tanto, los restos de su esposa, Zeneida Socorro Castillo, fueron sepultados este miércoles.