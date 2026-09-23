Así habría sido el ataque contra la esposa de Julián Oro Duro, según imputado

Fotografía de Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", difundida por la Policía Nacional, con la que la institución advierte que es una persona "altamente peligrosa". ( ARCHIVO DL. )

El hombre señalado por la Policía Nacional como uno de los presuntos involucrados en el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro relató cómo, según su versión, fue asesinada la esposa del artista, Zeneida Socorro Castillo, y cómo posteriormente fue agredido el propio merenguero cuando regresó a su vivienda.

Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", ofreció el relato durante una entrevista difundida por Apogeo TV antes de entregarse a las autoridades la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con su testimonio, la tarde del domingo llegó a la residencia junto a otro hombre, quien conocía a Zeneida y fue quien llamó a la puerta. Dijo que la mujer lo reconoció y le permitió entrar.

"Él la llamó tres veces a la puerta. Él la voceó tres veces, allá, Zeneida, Zeneida. Cuando ella llegó, ella lo conoció de una vez", relató.

Germán Troncoso afirmó que permaneció en la galería mientras ambos conversaban. Según su relato, Zeneida les ofreció algo de beber y preparó una limonada. También aseguró que durante la conversación hablaron sobre temas personales del artista.

El ataque contra Zeneida

El joven afirmó que la situación cambió cuando Zeneida se levantó para llevar los vasos. Según su versión, el hombre que lo acompañaba tomó un objeto decorativo que se encontraba en la vivienda y golpeó a la mujer en la cabeza, provocando que cayera al suelo.

Germán Troncoso afirmó que posteriormente el hombre la estranguló y utilizó un cuchillo, mientras él permanecía en el lugar bajo amenaza. Dijo que después de la agresión el hombre cerró la puerta de la vivienda con llave y desconectó el teléfono de la casa, luego tomó el celular de Zeneida y procedió a dañarlo.

Tras el ataque, según el joven, buscaron una maleta que supuestamente contenía dinero y tomaron parte del efectivo. El joven sostuvo que luego permanecieron dentro de la vivienda durante varias horas a la espera del regreso de Julián Oro Duro.

La versión coincide con un elemento informado previamente por la Policía. Las autoridades establecieron de manera preliminar que dos personas permanecieron en la residencia desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes, cuando el artista regresó a su casa.

El ataque contra Julián

Germán Troncoso relató que, antes de la llegada del merenguero, recibieron instrucciones de mantener encendidas las luces de la vivienda. Según su testimonio, cuando Julián Oro Duro llegó alrededor de la 1:00 de la madrugada, el hombre que se encontraba con él lo interceptó y lo introdujo al interior de la casa.

Asimismo, afirmó que el artista fue golpeado varias veces en la cabeza con un objeto de madera, y que posteriormente le exigieron que entregara una cadena. Según su relato, Julián respondió que la cadena se encontraba dentro de un bulto y pidió que no lo mataran.

Germán Troncoso sostuvo que después el agresor le amarró las manos y los pies al artista y le ordenó a él salir de la vivienda, encender la motocicleta y prepararse para abandonar el lugar.

La versión ofrecida por Germán Troncoso deberá ser contrastada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, que mantienen abierta la investigación para establecer las circunstancias del crimen, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades individuales.