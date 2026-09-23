La Policía Nacional está tras la pista de un segundo implicado en el ataque perpetrado en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, mientras el artista permanece ingresado en un centro de salud.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y que los agentes trabajan en el levantamiento de evidencias, entrevistas y la verificación de distintas versiones para establecer las circunstancias del hecho.

Las pesquisas avanzaron luego de que Kevin Dariel Germán Troncoso, señalado como uno de los presuntos participantes en la agresión, se entregara durante la madrugada de este miércoles ante el destacamento de Los Mina.

Pesqueira explicó que, tras su presentación, el detenido entra en la fase correspondiente al debido proceso, que incluye los interrogatorios y el análisis de las evidencias que serán utilizadas para sustentar el caso ante los tribunales.

"Es un tratamiento respetando el debido proceso", indicó el vocero policial al explicar las actuaciones que siguen luego de la entrega del sospechoso.

Buscan determinar cuántos participaron

Aunque la Policía confirmó que persigue a una segunda persona, Pesqueira aclaró que todavía no se ha establecido de manera precisa cuántos individuos participaron en la irrupción de la vivienda.

"Hasta el momento estamos siguiendo a la segunda persona, no obstante las evidencias que están siendo levantadas, pues son las que dirán qué cantidad, pero estamos en una fase todavía en desarrollo", afirmó.

El funcionario señaló que serán las evidencias levantadas durante la investigación las que permitirán determinar la cantidad de personas que participaron y el nivel de responsabilidad de cada una.

La institución espera ofrecer nuevos detalles a medida que avancen las diligencias, debido a que la investigación permanece abierta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/descarga-2026-09-23t092107797-561f1d30.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/descarga-2026-09-23t092107797-561f1d30.jpg Fotografía de Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", difundida por la Policía Nacional, con la que la institución advierte que es una persona "altamente peligrosa". (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Policía no confirma vínculo con "los 1600"

El alto oficial también fue cuestionado sobre una versión que relaciona el asalto con la denominada banda de "los 1600", señalada de operar bajo la dirección de personas recluidas en distintos centros penitenciarios del país.

Sobre ese particular, el vocero policial dijo que hasta ese momento esa información no había llegado a su despacho, por lo que evitó confirmar algún vínculo entre esa estructura y el ataque contra la pareja.

Explicó que corresponde a los investigadores y al Ministerio Público establecer las conexiones que puedan surgir de las evidencias e individualizar las acusaciones contra cada uno de los involucrados.