Nuevas rutas conectarán Puerto Plata con Bogotá, Montreal y Toronto

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, ampliará su oferta de conexiones internacionales durante la temporada de invierno con nuevas rutas hacia Bogotá, Montreal y Toronto operadas por las aerolíneas Wingo y Flair Airlines.

La empresa concesionaria Aerodom informó que Wingo comenzará a operar el próximo 6 de octubre la ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá, Colombia, con dos frecuencias semanales. El servicio estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y contempla unos 8,900 asientos durante ese período.

Mientras que Flair Airlines incorporará por primera vez a Puerto Plata entre sus destinos. La aerolínea canadiense iniciará el 18 de diciembre los vuelos directos entre Montreal y Puerto Plata, con dos frecuencias semanales.

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Al día siguiente, el 19 de diciembre, comenzará a operar la conexión entre Toronto y Puerto Plata, también con hasta dos frecuencias semanales.

De acuerdo con Aerodom, las nuevas rutas ampliarán las opciones de conectividad aérea de los residentes de Puerto Plata, Santiago y otras localidades de la región Norte, además de facilitar la llegada de visitantes desde Colombia y Canadá.

Impacto regional

Cyril Girot, CEO de Aerodom, destacó que la empresa trabaja junto con las aerolíneas, las autoridades y representantes del sector turístico para identificar oportunidades que permitan fortalecer la conectividad aérea del país.

La empresa señaló que las nuevas conexiones también contribuirán a reforzar los vínculos turísticos, comerciales y económicos de Puerto Plata con esos mercados internacionales.

Los boletos ya están disponibles a través de los canales de venta de Wingo y Flair Airlines, sujetos a disponibilidad, condiciones y tarifas de cada aerolínea.