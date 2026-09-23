×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
conexiones internacionales Puerto Plata
conexiones internacionales Puerto Plata

Nuevas rutas conectarán Puerto Plata con Bogotá, Montreal y Toronto

Wingo comenzará a operar la ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá con dos frecuencias semanales desde octubre

    Expandir imagen
    Nuevas rutas conectarán Puerto Plata con Bogotá, Montreal y Toronto
    Aeropuerto de Puerto Plata. (CEDIDA POR AERODOM.)

    El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, ampliará su oferta de conexiones internacionales durante la temporada de invierno con nuevas rutas hacia Bogotá, Montreal y Toronto operadas por las aerolíneas Wingo y Flair Airlines.

    La empresa concesionaria Aerodom informó que Wingo comenzará a operar el próximo 6 de octubre la ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá, Colombia, con dos frecuencias semanales. El servicio estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y contempla unos 8,900 asientos durante ese período.

    Mientras que Flair Airlines incorporará por primera vez a Puerto Plata entre sus destinos. La aerolínea canadiense iniciará el 18 de diciembre los vuelos directos entre Montreal y Puerto Plata, con dos frecuencias semanales.

    Te puede interesar
    • Al día siguiente, el 19 de diciembre, comenzará a operar la conexión entre Toronto y Puerto Plata, también con hasta dos frecuencias semanales.

    De acuerdo con Aerodom, las nuevas rutas ampliarán las opciones de conectividad aérea de los residentes de Puerto Plata, Santiago y otras localidades de la región Norte, además de facilitar la llegada de visitantes desde Colombia y Canadá.

    Impacto regional

    Cyril Girot, CEO de Aerodom, destacó que la empresa trabaja junto con las aerolíneas, las autoridades y representantes del sector turístico para identificar oportunidades que permitan fortalecer la conectividad aérea del país.

    La empresa señaló que las nuevas conexiones también contribuirán a reforzar los vínculos turísticos, comerciales y económicos de Puerto Plata con esos mercados internacionales.

    Los boletos ya están disponibles a través de los canales de venta de Wingo y Flair Airlines, sujetos a disponibilidad, condiciones y tarifas de cada aerolínea.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.