Nuevas rutas conectarán Puerto Plata con Bogotá, Montreal y Toronto
Wingo comenzará a operar la ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá con dos frecuencias semanales desde octubre
El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, ampliará su oferta de conexiones internacionales durante la temporada de invierno con nuevas rutas hacia Bogotá, Montreal y Toronto operadas por las aerolíneas Wingo y Flair Airlines.
La empresa concesionaria Aerodom informó que Wingo comenzará a operar el próximo 6 de octubre la ruta directa entre Puerto Plata y Bogotá, Colombia, con dos frecuencias semanales. El servicio estará disponible hasta el 25 de enero de 2027 y contempla unos 8,900 asientos durante ese período.
Mientras que Flair Airlines incorporará por primera vez a Puerto Plata entre sus destinos. La aerolínea canadiense iniciará el 18 de diciembre los vuelos directos entre Montreal y Puerto Plata, con dos frecuencias semanales.
- Al día siguiente, el 19 de diciembre, comenzará a operar la conexión entre Toronto y Puerto Plata, también con hasta dos frecuencias semanales.
De acuerdo con Aerodom, las nuevas rutas ampliarán las opciones de conectividad aérea de los residentes de Puerto Plata, Santiago y otras localidades de la región Norte, además de facilitar la llegada de visitantes desde Colombia y Canadá.
Impacto regional
Cyril Girot, CEO de Aerodom, destacó que la empresa trabaja junto con las aerolíneas, las autoridades y representantes del sector turístico para identificar oportunidades que permitan fortalecer la conectividad aérea del país.
La empresa señaló que las nuevas conexiones también contribuirán a reforzar los vínculos turísticos, comerciales y económicos de Puerto Plata con esos mercados internacionales.
Los boletos ya están disponibles a través de los canales de venta de Wingo y Flair Airlines, sujetos a disponibilidad, condiciones y tarifas de cada aerolínea.