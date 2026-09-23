El Jeffrey pide a los artistas "armarse" tras ataque a Julián Oro Duro: No voy a dejar que me maten

El Jeffrey. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El merenguero José Gabriel Severino, conocido artísticamente como El Jeffrey, llamó este miércoles a los artistas dominicanos a protegerse y "armarse", al reaccionar al ataque contra su colega Julián Oro Duro, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, dentro de su casa y el artista fue herido.

"Artistas, ármense todos", expresó el intérprete, quien afirmó que actualmente porta un arma por temor a convertirse en víctima de la delincuencia.

"Yo no voy a salir corriendo de mi país, yo soy dominicano. Ahora yo ando con miedo. Yo compré cuatro cajas de tiro y ando armado", manifestó.

El cantante fue más lejos al asegurar que pretende utilizar otra arma que posee.

"Ando armado y voy a sacar mi Uzi y no la entrego a nadie, porque yo no voy a dejar que me maten", declaró.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego del ataque ocurrido en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió durante el hecho, mientras el artista sufrió lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal. El merenguero permanece ingresado y ha mostrado una evolución favorable, según los reportes médicos divulgados hasta este miércoles.

Cuestiona cómo delincuentes consiguen armas

Además de exhortar a los artistas a protegerse, El Jeffrey planteó otra interrogante: cómo personas vinculadas a la delincuencia consiguen armas que, según afirma, tienen un elevado costo.

"Yo pienso que hay algo más grande que está apoyando la delincuencia", sostuvo.

El artista comparó el acceso que él mismo tiene a determinadas armas con el que, según considera, poseen algunos delincuentes.

"Yo soy un empresario, artista, y yo no tengo una Glock, y los delincuentes andan con armas largas, los delincuentes andan con Glock. Entonces, ¿quién está patrocinando la delincuencia?", cuestionó.

El Jeffrey entiende que las investigaciones policiales no deberían concentrarse únicamente en identificar o perseguir a quienes ejecutan directamente los delitos, sino también en determinar de dónde proceden las armas que utilizan.

"Tenemos que hacer esa investigación, no solamente matar a los menores; investigar quién está detrás de eso, porque eso no es casual", manifestó.