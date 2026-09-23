Familiares de dominicano en guerra de Ucrania piden ayuda al presidente para traerlo de vuelta

Capturas de videos publicados en el perfil de Instagram de Juan Carlos Ávila Espaillat ( INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT )

Familiares de Juan Carlos Ávila Espaillat, el dominicano de 28 años que se unió a las fuerzas armadas rusas para luchar contra Ucrania, solicitan al presidente Luis Abinader y a las autoridades del país su intervención para que ayuden a su pariente a volver al país luego de que este resultara herido hace varios días.

La solicitud la realizo su hermano, Carlos Ávila, a través de su cuenta de Instagram @dimelo_carlito en nombre de toda su familia y, según expresó, el propio Ávila Espaillat.

Video donde Carlos Ávila hace la solicitud al presidente

"Este mensaje es para el presidente Abinader: nos gustaría saber si usted nos puede ayudar a traer a mi hermano con vida hacia su país natal. Ahora mismo él esta herido y quiere recurrir a las autoridades dominicanas para ver si se puede hacer algo para traerlo", expresó el joven.

Aseguro que fue su mismo hermano quien le solicitó a él realizar el video haciendo la solicitud y que se lo haga llegar al presidente de la República.

Casi pierda la vida

Juan Carlos Ávila Espaillat resultó herido y parte de sus compañeros fallecieron, según informó este martes su hermano a través de un video en su cuenta de Instagram.

Carlos Ávila informó que su hermano, de 28 años, fue perseguido por un dron ucraniano y mientras huía pisó una mina, resultando con una de sus piernas afectadas.

"Hace varios días él y su equipo fueron perseguidos por un dron kamikaze, y muchos de ellos perdieron la vida, entre estos se encuentra Camilo Vargas", expresó Carlos Ávila en un video en su cuenta de Instagram.

En el metraje publicado en su perfil, el hermano hizo mención de que quieren que regrese "antes de que le pase algo peor" y que esperan que tanto el presidente como la embajada dominicana "hagan una solicitud" para retornarlo a la República Dominicana.

¿Quién es Juan Carlos Ávila Espaillat?

Juan Carlos Ávila Espaillat es un joven dominicano de 28 años, nativo de Higüey y padre de una niña, se ha hecho viral en las últimas semanas luego de compartir videos donde afirma haberse sumado a las fuerzas armadas de la Federación Rusa para luchar en la guerra de Ucrania.

El primer video de su estadía en Rusia que aparece en su cuenta data del 14 de agosto de 2026.

Hasta el momento no ha sido posible confirmar si ese fue su primer día en ese país, pero el contenido podría corresponder a los primeros días de su permanencia allí, antes de que comenzara a aparecer con indumentaria militar.

Diario Libre tuvo acceso a un documento atribuido al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa establece que el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, superó un proceso de selección y partió para prestar servicio militar bajo contrato en las Fuerzas Armadas de Rusia.