Dos estudiantes de 11 y 15 años ingresados en Azua tras presunta intoxicación por fumigación

Los menores fueron ingresados en el Hospital Regional Taiwán en Azua. ( ARCHIVO )

Dos estudiantes de 11 y 15 años fueron ingresados la mañana de este miércoles en el Hospital Regional Taiwán, en Azua, tras presentar síntomas de una presunta intoxicación por sustancias químicas utilizadas durante la fumigación de una plantación agrícola cercana a su centro educativo.

Los menores, estudiantes de la escuela primaria Amiama Gómez, comenzaron a sentir mareos y debilidad general, por lo que fueron trasladados al centro hospitalario alrededor de las 10:00 de la mañana, según explicaron sus familiares.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas en el hospital, en las proximidades del plantel se realizaban labores de fumigación con productos agrícolas, entre ellos un insecticida piretroide (para controlar plagas) y sustancias antifúngicas, que presuntamente habrían provocado los síntomas.

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El director del Hospital Regional Taiwán, doctor Francisco Ferreras, informó que ambos estudiantes se encuentran estables y permanecen bajo observación médica, mientras reciben hidratación y se les practican las analíticas correspondientes.

Ferreras explicó que, al conocer el ingreso de los menores, inicialmente preguntó si se trataba de una intoxicación alimentaria. Sin embargo, la pediatra de emergencia y las madres de los estudiantes le comunicaron que cerca de la escuela se estaban realizando labores de fumigación.

Las autoridades del centro educativo descartaron que el incidente estuviera relacionado con el desayuno o el almuerzo escolar, según las informaciones ofrecidas por los familiares.

Inhalación de plaguicidas

La inhalación de productos utilizados en la fumigación agrícola puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte, dependiendo del tipo de sustancia, su concentración y el tiempo de exposición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los plaguicidas pueden ser tóxicos para los seres humanos y que quienes se encuentran cerca de las zonas donde se aplican corren riesgo de exposición.