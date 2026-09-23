Julián Oro Duro permanece estable, pero evalúan someterlo a un procedimiento quirúrgico

El merenguero Julián Oro Duro permanece ingresado en la Plaza de la Salud. ( TOMADA DE SU IG. )

El Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) informó este miércoles que el merenguero Julián Oro Duro continúa estable, pero bajo seguimiento médico, tras el ataque del que fue víctima la madrugada del lunes en su residencia, hecho, por el cual también perdió la vida su esposa Zeneida Socorro Castillo.

De acuerdo con la más reciente actualización del centro de salud, Gilberto Julián Sarante Perdomo , nombre de pila del artista, continúa dentro de parámetros estables y no ha presentado nuevas complicaciones.

No obstante, indicó que el equipo de Cirugía Maxilofacial mantiene la aplicación de los protocolos correspondientes ante la decisión de someter al cantante a un procedimiento quirúrgico aún no especificado.

"Hasta el momento, Sarante permanece estable sin presentar nuevas complicaciones, y continúa recibiendo los cuidados correspondientes por parte del equipo médico", señaló a través de un comunicado la Plaza de la Salud.

Asimismo, indicó que continuará informando sobre los avances ante los protocolos indicados.

Avanzan las investigaciones

La Policía Nacional identificó a Kevin Dariel Germán Troncoso como una de las personas presuntamente involucradas en la irrupción a la vivienda de Julián Oro Duro, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en el municipio de Santo Domingo Este.

El joven de 23 años se entregó alrededor de las 3:00 de la madrugada de este miércoles en el destacamento policial del sector Los Mina acompañado de familiares y del comunicador Rubén Uceta, de ApogeoTV.

Según las investigaciones preliminares, dos personas habrían entrado a la casa del artista entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes. Julián Oro Duro llegó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue agredido. Sin embargo, su esposa ya había sido asesinada.

Durante las honras fúnebres, realizadas en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, familiares y personas cercanas a Zeneida Socorro Castillo reclamaron a las autoridades justicia y que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Sus restos serán sepultados este miércoles.